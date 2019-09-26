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iPhone в России оставили без одной полезной функции

Текст:   Антон Благовещенский
26.09.2019,  
17:43
Фото: Reuters/Stephen Lam Фото: Reuters/Stephen Lam
Фото: Reuters/Stephen Lam

С выходом iOS 13.1 в смартфонах нового поколения iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max заработал чип U1, предназначенный для широкополосного соединения. Однако произошло это не везде.

Чип U1 необходим для пространственной ориентации, поиска устройств поблизости и быстрого соединения. В описании технологии на сайте Apple говорится: "Если вы хотите поделиться файлом с кем-то, кто пользуется AirDrop, просто наведите свой iPhone на это устройство, и оно будет первым в списке".

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Однако жители России, Беларуси, Украины и Казахстана не могут воспользоваться этим бонусом, показали испытания энтузиастов. В списке стран, где работает технология широкополосного соединения, они также не перечислены.

Не исключено, что чип будет активирован позднее, с выходом следующего обновления. Не исключено, что влияние оказывают ограничения регуляторов.

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