iPhone в России оставили без одной полезной функции

С выходом iOS 13.1 в смартфонах нового поколения iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max заработал чип U1, предназначенный для широкополосного соединения. Однако произошло это не везде.

Чип U1 необходим для пространственной ориентации, поиска устройств поблизости и быстрого соединения. В описании технологии на сайте Apple говорится: "Если вы хотите поделиться файлом с кем-то, кто пользуется AirDrop, просто наведите свой iPhone на это устройство, и оно будет первым в списке".

Однако жители России, Беларуси, Украины и Казахстана не могут воспользоваться этим бонусом, показали испытания энтузиастов. В списке стран, где работает технология широкополосного соединения, они также не перечислены.

Не исключено, что чип будет активирован позднее, с выходом следующего обновления. Не исключено, что влияние оказывают ограничения регуляторов.