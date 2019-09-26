Состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу вступают клубы премьер-лиги. Из 16 представителей РПЛ в следующий раунд пробились лишь девять команд.

В матче с "КАМАЗом" спартаковцы одержали первую победу с конца августа. Фото: РИА Новости

Главной сенсацией стал вылет обладателя Кубка "Локомотива". Москвичи проиграли в серии пенальти калининградской "Балтике". Сошли с пути также "Динамо", "Краснодар". В то же время в 1/8 финала со скрипом вышел "Спартак".

Впрочем, вряд ли победа "красно-белых" над "КАМАЗом" (2:1), выступающим в третьем по рангу дивизионе, вдохновила болельщиков. Они уже давно не скрывают своего отношения к главному тренеру "Спартака" Олегу Кононову, которому на встрече в Набережных Челнах фанаты посвятили оскорбительный баннер.

Понять болельщиков можно. Скоро будет ровно год, как Кононов возглавил команду. При нем "Спартак" упустил шанс напрямую попасть в Лигу Европы, затем вылетел из квалификации, а после десяти туров в нынешнем сезоне идет девятым в таблице чемпионата страны.

Можно, конечно, делать скидку на то, что летом в клубе произошли кардинальные изменения, пришла большая группа новичков, которым нужно время на адаптацию. Но уже начало октября, а никаких сдвигов в лучшую сторону нет.

На игре с "КАМАЗом" фанаты "Спартака" посвятили Кононову оскорбительный баннер и призвали уйти в отставку

Сам Кононов на все нападки реагирует спокойно. Он каждый раз повторяет одно и то же: команда строится, новички только привыкают к требованиям тренера.

- Сейчас идет притирка - как по линиям, так и индивидуально. Команда у нас волевая, хочет побеждать. И она будет побеждать, - считает Кононов.

Останется ли Кононов в "Спартаке" до декабря, как заявил ранее владелец клуба Леонид Федун, - загадка. Многое будет зависеть от результатов в чемпионате. Если до зимы "красно-белые" не подтянутся к лидерам, не исключено, что смена тренера все же произойдет.

Возвращаясь к Кубку, добавим, что стали известны все пары 1/8 финала. На этой стадии турнира 30 и 31 октября встретятся: "Спартак" (Москва) - "Ростов", "Балтика" (Калининград) - "Торпедо" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск), ЦСКА (Москва) - "Уфа", "Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток), "Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург), "Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль), "Оренбург" - "Химки".

Премьер-лига

На выходных пройдут матчи 11-го тура чемпионата страны. Главным блюдом станет матч в Черкизове, где встретятся две лучшие команды России прошлого сезона - "Зенит" и "Локомотив".

Напомним, что именно эти два клуба открывали сезон для представителей Премьер-лиги встречей за Суперкубок. В яркой и драматичной борьбе победили "железнодорожники" (3:2).

К очередному противостоянию команды подходят в неплохой форме. "Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 23 очка. "Локомотив" хоть и идет пятым, но отставание от питерцев равно лишь трем баллам.

Где будем смотреть

28 сентября, суббота

Матч ТВ

18.25 "Локомотив" - "Зенит". Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.50 "Крылья Советов" - "Тамбов". Прямая трансляция.

16.15 "Ростов" - "Динамо". Прямая трансляция.

29 сентября, воскресенье

Матч Премьер

11.20 "Урал" - ЦСКА. Прямая трансляция.

13.55 "Рубин" - "Уфа". Прямая трансляция.

16.15 "Спартак" - "Оренбург". Прямая трансляция.

18.45 "Краснодар" - "Арсенал". Прямая трансляция.