Какие инструменты и препараты получат отечественные медики

В ближайшие пять лет в стране должно быть построено 15 детских больниц и восемь отдельных корпусов, еще 17 учреждений нуждается в реконструкции и переоснащении.

Вероника Скворцова заинтересовалась новейшими разработками не только как министр, но и как врач. Фото: Пресс-служба "Биотехмед"

Эти планы диктует национальный проект "Здравоохранение", рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на форуме "Биотехмед-2019", прошедшем в Геленджике в середине сентября. Это только часть расходов, которые готов понести бюджет для выполнения главной задачи - увеличения средней продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году и до 80 лет - к 2030 году.

- Чтобы достигнуть этих параметров, нам надо снизить ежегодную смертность на 230 тысяч человек, - подчеркнула Вероника Скворцова.

Однако при всей амбициозности этих планов для их воплощения в жизнь есть два необходимых условия. С одной стороны, надо построить и оснастить медицинские учреждения современным оборудованием. С другой - подготовить достаточное количество врачей, которые будут непосредственно работать с пациентами.

Если с докторами все более-менее понятно: чтобы они были, надо учить студентов и повышать квалификацию действующих медиков, то с оборудованием все не так однозначно. Массовые закупки самых разных изделий и препаратов для новых медучреждений открывают огромный рынок. И в интересах государства сделать так, чтобы заказы распределили между собой отечественные производители.

Именно для того, чтобы понять, насколько отечественная промышленность и наука способны удовлетворить будущий огромный спрос, и собрались в Геленджике министры, главы госкорпораций, представители компаний, ученые и медики. Результаты, судя по всему, получились вполне обнадеживающими.

Например, по оценкам минздрава, для центральной районной больницы нового поколения, рассчитанной на 30 тысяч прикрепленного населения, надо будет закупить 799 наименований медицинских изделий и расходных материалов. Из них 705 уже выпускают в России, причем их качество соответствует требованиям медиков. Еще 27 наименований уже включено в план импортозамещения.

Для районной больницы нужно 799 наименований медицинских изделий. 705 из них уже выпускают в России, еще 27 включено в план импортозамещения

Импортозамещающее производство будет налажено в ближайшие годы, и только 67 единиц придется закупать за границей.

- В предыдущие годы нам во многом удалось создать производственную базу и нарастить компетенции практически по всем ключевым направлениям, - поделился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - Мы уже выпускаем 88 процентов номенклатуры для районных больниц, а в целом доля отечественных медицинских изделий на российском рынке за счет реализации Национального проекта "Здравоохранение" к концу 2024 года вырастет с 23 до 40 процентов.

Какие же новые для себя изделия и приборы освоит отечественная медицинская промышленность? Речь идет и о таких сложных, больших и нужных приборах, как томографы, и о трансформируемых кроватях, вакцинах, приборах для реанимации или, например, об искусственных суставах, производство которых планируют наладить на Красногорском заводе имени Зверева, входящем в холдинг "Швабе" (корпорация "Ростех"). Здесь договорились о сотрудничестве с одним из ведущих европейских производителей "запчастей" для человеческого организма - итальянской компанией LIMA. Западные партнеры поделятся технологиями, завод имени Зверева вложится в реконструкцию производства. Первые готовые изделия ожидаются через три года.

- Для нас этот совместный проект - прекрасная возможность расширить свое присутствие на российском рынке и помочь вашим пациентам получить такую нужную им помощь, - рассказал вице-президент Lima Corporate Иво Волпи Лисьяк. - И мы проследим, чтобы эти изделия были ничуть не менее качественными, чем предписывают наши стандарты.

Одним из первых продуктов этого производства станет протез коленного сустава. Такие до сих пор в нашей стране никто не выпускал.

Кстати, всевозможные "железки" для ремонта костей, суставов и позвоночника стали, пожалуй, самыми многочисленными экспонатами на "Биотехмед-2019". Кроме того, большое внимание было уделено таким, казалась бы, банальным предметам, как больничные койки. По современным стандартам они должны быть высокотехнологичными, уметь придавать лежащему на них пациенту любую необходимую врачу позу.

- Наши кровати ничуть не уступают лучшим изделиям иностранных фирм, представленных на рынке, а по цене в полтора, а по более сложным моделям - в два раза дешевле, - поделился директор "Ставровского завода медицинских изделий" Сергей Бжезинский. - Есть самые разные модели: для реанимационных отделений, палеотивной помощи, всевозможные каталки для перевозки лежачих пациентов.

Наши изделия почти на 80 процентов выполнены из отечественных комплектующих. Почему не на 100? Некоторые детали - колеса, пневмопружины - которые выгодно производить только в больших объемах. Поэтому их весь мир закупает у нескольких поставщиков. В том числе и мы. Использовать какие-то российские аналоги просто нет смысла - это скажется на качестве всего нашего изделия. А им поступиться мы не хотим.

В рамках форума были подписаны важные соглашения, реализация которых поможет обеспечить наших промышленников всем необходимым, чтобы наладить выпуск собственных медицинских приборов, инструментов и материалов. А значит, у врачей появится больше возможностей помогать своим пациентам.