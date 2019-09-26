Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки лососевой икры в личном багаже. И назвал лимит - не более десяти килограммов на пассажира. Идея, озвученная на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, всколыхнула прежде всего Камчатку. Именно с полуострова текут самые полноводные реки нелегальной икры, и доставляют ее на "материк" нередко совершенно легальными путями.

- Икру, добытую в основном незаконным способом, везут в ручной клади и багаже авиарейсами, отправляют по почте, - пояснил руководитель камчатского отделения общественной организации "Комиссия по противодействию коррупции" Сергей Мылов.

Доставка по воздуху, конечно, недешева, но не настолько, чтобы отбить охоту перевозить "красное золото" самолетами. Пассажир, купивший за 88 тысяч рублей билет в бизнес-класс на рейс Петропавловск-Камчатский - Москва, имеет право на два места багажа по 32 килограмма каждое. Если икра уйдет в столице по 4 тысячи, то выручка составит 256 тысяч рублей, в три раза превысив цену билета. Еще заметней - в семь раз - соотношение в экономклассе.

- Ежедневно в личном багаже вывозится в среднем от 6 до 8 тонн икры для дальнейшей ее реализации, - привел данные вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.

Глава Росрыболовства предложил ограничить авиаперевозки икры в личном багаже

Регулярно и еще в больших объемах, чем пассажиры, возят икру и рыбу из лососевых регионов экипажи воздушных судов и военные борта.

- Эти партии рыбопродукции предназначены для дальнейшей перепродажи, но при этом не проходят ветеринарный контроль, не имеют документов, подтверждающих качество и безопасность, и, как правило, они нелегального происхождения, - подчеркнул глава Росрыболовства.

В Федеральном агентстве по рыболовству большие надежды возлагали на систему ветеринарной сертификации. Однако в Россельхознадзоре полагают, что электронная ветсертификация хоть и создаст определенные барьеры для нелегальной икры, полностью решить проблему не сможет.