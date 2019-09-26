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26.09.2019 21:06
Рубрика: Экономика

Икра навылет

Канал поставок браконьерской рыбопродукции с Дальнего Востока могут прикрыть
Текст: Татьяна Дмитракова (Камчатка)
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки лососевой икры в личном багаже. И назвал лимит - не более десяти килограммов на пассажира. Идея, озвученная на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, всколыхнула прежде всего Камчатку. Именно с полуострова текут самые полноводные реки нелегальной икры, и доставляют ее на "материк" нередко совершенно легальными путями.

- Икру, добытую в основном незаконным способом, везут в ручной клади и багаже авиарейсами, отправляют по почте, - пояснил руководитель камчатского отделения общественной организации "Комиссия по противодействию коррупции" Сергей Мылов.

Фото: Александр Корольков
Из-за чего могут вырасти цены на красную рыбу

Доставка по воздуху, конечно, недешева, но не настолько, чтобы отбить охоту перевозить "красное золото" самолетами. Пассажир, купивший за 88 тысяч рублей билет в бизнес-класс на рейс Петропавловск-Камчатский - Москва, имеет право на два места багажа по 32 килограмма каждое. Если икра уйдет в столице по 4 тысячи, то выручка составит 256 тысяч рублей, в три раза превысив цену билета. Еще заметней - в семь раз - соотношение в экономклассе.

- Ежедневно в личном багаже вывозится в среднем от 6 до 8 тонн икры для дальнейшей ее реализации, - привел данные вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.

Глава Росрыболовства предложил ограничить авиаперевозки икры в личном багаже

Регулярно и еще в больших объемах, чем пассажиры, возят икру и рыбу из лососевых регионов экипажи воздушных судов и военные борта.

Фото: REUTERS
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- Эти партии рыбопродукции предназначены для дальнейшей перепродажи, но при этом не проходят ветеринарный контроль, не имеют документов, подтверждающих качество и безопасность, и, как правило, они нелегального происхождения, - подчеркнул глава Росрыболовства.

В Федеральном агентстве по рыболовству большие надежды возлагали на систему ветеринарной сертификации. Однако в Россельхознадзоре полагают, что электронная ветсертификация хоть и создаст определенные барьеры для нелегальной икры, полностью решить проблему не сможет.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
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