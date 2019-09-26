Онлайн-ресурс "КиноПоиск" представил новинки осени. Это касается фильмов и сериалов. Всего год с небольшим назад на "КиноПоиске" появилась такая "опция" - стало возможным смотреть кино. "Первой ласточкой" был сериал "Касл Рок". Сегодня уже к слову "КиноПоиск" добавлена аббревиатура HD, что означает - весь контент можно смотреть в высоком качестве.

За год пользователи посмотрели многое, например, сериалы "Чудотворцы", "Проект "Синяя книга", "Болотная тварь" и другие. Пережили "Игру престолов" - последний сезон: "КиноПоиск" вовремя стал партнером "Амедиатеки", что позволило проводить громкие акции по представлению новинок. На ресурсе есть удобная кнопка "Буду смотреть". Кликнешь на нее, и как только фильм появится в библиотеке сайта, сразу же придет уведомление. На сегодня подписка "КиноПоиска" стоит 269 рублей, это примерно, как один билет в кино. Но вот куда чаще пойдет сегодняшний зритель? В кинотеатр или в интернет?

"КиноПоиск" начал производить сериалы собственного производства. Они должны появиться уже в 2020 году. Многие СМИ пришли на презентацию в надежде, что приоткроют завесу тайны - какие именно. Так недавно сделал новый онлайн-ресурс more.tv. Но нет - эти секреты не раскрыли. Можно предположить, что "КиноПоиск" ждет крупнейшего международного рынка контента MIPCOM, который состоится уже через две недели, чтобы представить свои проекты там. А это означает, что о них сразу узнает мировая аудитория.

О чем же рассказали на сегодняшней встрече? О новых зарубежных и наших проектах, которые появятся на "КиноПоиске" в этом сезоне. Собравшихся также познакомили с интересными цифрами. Сейчас на ресурсе 6500 фильмов и сериалов. 50 000 часов контента в целом. Больше всего фильмов - 57 процентов от общего числа. Сериалов - 14 процентов. И - анимационные картины - их 29 процентов.

Ольга Филипук - директор по развитию медиасервисов "Яндекса", которая вела презентацию, сказала так: "Наша аудитория - это взрослые, которые остаются детьми внутри". Портрет сегодняшней аудитории главного киносайта страны в цифрах также интересен: 65 процентов - женщины, 35 - мужчины. Основные "смотрители" - жители городов-миллионников в возрасте 25-40 лет. Было рассказано и о сюрпризах смотрения: "Был момент, когда у нас одновременно в топе находились и "Мстители", и "Дылда". Эксперименты с авторским кино - еще одна линия работы "КиноПоиска": уже 24 октября на ресурсе выйдет фильм "Сторож" Юрия Быкова, которого после "Дурака", согласно опросам, молодые признали "режиссером пятнадцатилетия". На ресурсе проверят - куда пойдет зритель смотреть картину - в кинотеатры или к ним на сайт. И сделают выводы на будущее.

Но главным было представление эксклюзивных премьер сайта. Мы будем информировать о них постепенно и подробно - ближе к датам выхода. А пока расскажем, чего именно стоит ожидать. Новый сериал вселенной DC "Бэтвумен". Главную роль в нем исполнила звезда сериала "Оранжевый - хит сезона", австралийская актриса и модель Руби Роуз. Еще один сериал вселенной DC "Харли Квинн" - вспоминаем о несравненной Марго Роби в этой роли. По сюжету Харли Квинн разорвала отношения с Джокером и теперь пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма. Сильные женщины непременно подсядут на детектив "Нэнси Дрю" - сериал по мотивам сверхпопулярной во всем мире серии книг Кэролайн Кин о рыжеволосой девушке-подростке. Второй сезон сериала "Касл-Рок" ознаменует собой определенную веху для "КиноПоиска". Мистическая лента, снятая по мотивам произведений Стивена Кинга. Действие происходит в небольшом городке Касл-Рок, в котором постоянно случаются необъяснимые ужасающие события. Несколько новых сезонов популярных сериалов, таких, как "Наследие", "Великолепные Медичи" и другие также появятся осенью - проинформируем. А самым первым на ресурсе в новом сезоне, после встречи, разумеется, покажут web-сериал "Боевое Оригами".

Эта современная самурайская драма, сделанная в Канаде, рассказывает историю камидзин-воина Вэнди, которую сыграла актриса из "Девушки по вызову" Эмили Пиггфорд. История состоит из десяти эпизодов, продолжительность каждого - от шести до десяти минут. До премьеры его показали на закрытии российского фестиваля сериалов "Пилот". И первые зрители смогли оценить историю о том, как Вэнди Охата, обычная жительница Канады японского происхождения, внезапно узнает три вещи. Во-первых, у нее есть брат-близнец. Во-вторых, она сама является камидзин-воином, способным превращать бумагу в смертельное оружие. И в-третьих, по каким-то причинам за ней теперь охотится другая камидзин по имени Садако. Премьера этого сериала состоялась в апреле этого года в Каннах на фестивале сериалов Cannes Series.