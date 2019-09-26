Компанию Facebook проверит Минюст США

Министерство юстиции США проведет собственное антимонопольное расследование в отношении Facebook. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее изучить деятельность Amazon.com, Facebook, Apple и Google решили американские конгрессмены. Юридический комитет Палаты представителей запросил у ведущих технологических компаний документы и переписку топ-менеджеров. Эта информация должна помочь в расследовании фактов нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, деятельность Facebook сейчас также изучают эксперты Федеральной торговой комиссии США. Расследования не будут пересекаться и затронут разные аспекты работы компании.

В сферу интересов американского Минюста также может попасть Amazon.