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Рубрика: Власть

Косачев: Жак Ширак очень любил Россию

Экс-президент Франции Жак Ширак был не просто выдающейся личностью, он был человеком, который не боялся отстаивать свою позицию в политических спорах. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: Getty Images/ Pascal Le Segretain
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По словам российского политика, многим бывший лидер Франции запомнился именно своим выступлением против боевых действий американо-британской коалиции в Ираке. Тогда Жак Ширак пригрозил наложить вето в СБ ООН на применение военной силы против Ирака. Это привело к появлению могучей "тройки" (Россия, Франция и Германия), которая не дала узаконить агрессию против Ирака, хоть и не смогла ее предотвратить.

С Россией у экс-президента Франции были особые отношения - он всегда тепло отзывался о нашей стране, любил ее культуру и язык.

"Он так любил Пушкина, что даже перевел на французский язык роман в стихах "Евгений Онегин", - рассказал Косачев в беседе с "Вечерней Москвой". - Светлая память великому французу".

Выдающийся политик, бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Пост главы французского государства он занимал с 1995 по 2007 год.

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