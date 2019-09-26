Проект создания портала, на котором в электронном виде будет представлена Большая Российская энциклопедия, был задуман премьер-министром Дмитрием Медведевым три года назад. В июле нынешнего года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект. В приложении к российскому бюджету предполагается выделить в 2020-2023 годах почти 1,7 миллиарда рублей. Как поспешили сообщить некоторые солидные издания - "на создание российского аналога "Википедии". Так ли это? В самом деле, речь идет о "конкуренте" "Википедии"? Или задачи нового портала все-таки иные? Ответы на вопросы - в комментарии, который дал "РГ" ответственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец:

- Сразу скажу: сообщения о том, что из федерального бюджета выделяются средства на создание русской "Википедии" или российского аналога "Википедии", принципиально противоречат реальности. Почему?

Мы начинаем подготовку к созданию научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала. Связь с "Википедией" только в том, что тут и там есть слово "энциклопедия". Но понимаются они по-разному. Наш проект основан на верифицированных научным сообществом современных энциклопедиях.

Это прежде всего завершенная в 2017 году 35-томная "Большая Российская энциклопедия", это масса отраслевых энциклопедий, "Русские писатели", "Мифы народов мира", "Энциклопедия по физике", по медицине, географии, биологии, и так далее. По всем областям знания у нас почти 100 отраслевых энциклопедий, включая и те, что создавались в таких издательствах, как "Православная энциклопедия", "Росспэн", по классическому принципу, подразумевающему солидарную ответственность автора и редакции за достоверность предоставляемой информации. Этот принцип предусматривает научное рецензирование, чтение научным куратором, прохождение через службы проверки фактов, имен, дат, географических названий, библиографического описания. Классическая энциклопедическая подготовка. Помимо отраслевых, есть энциклопедии национальных республик, например татарская, башкирская. Есть региональные, областные, краевые энциклопедии, которые существенно расширяют краеведческий аспект.

Связь с "Википедией" только в том, что тут и там есть слово "энциклопедия". Но понимаются они по-разному. Наш проект основан на верифицированных научным сообществом современных энциклопедиях

Эти верифицированные научным сообществом энциклопедические издания составят основу научно-образовательного портала. К этой основе будет привлекаться масса дополнительных инструментов, дающих пользователю быстрый поиск, семантическую связь между разными понятиями. Этих сервисов достаточно много.

Кроме того, портал создается для агрегирования достоверной информации из авторитетных источников - университетов, академических институтов. Мы будем иметь возможность не просто публиковать ссылки, но и давать доступ к первоисточникам. То есть мы создаем пространство достоверного знания, рассчитанное на самые разные категории граждан. От человека, которому нужна краткая справка, до аспиранта, исследователя, преподавателя, которому нужно серьезно погрузиться в тему. Каждое энциклопедическое понятие будет иметь несколько уровней погружения в тему.

И, наконец, в отличие от "Википедии", мы будем работать только с авторами, рецензентами, подтвердившими свою научную компетентность в той или иной области. Постараемся собрать вокруг портала широкий круг экспертов. То есть портал создается научным сообществом, которое уже давно взаимодействует с энциклопедиями. И это принципиальное отличие от "Википедии", которая создается другими инструментами, позволяющими анонимное участие, отсутствие подтвержденной компетенции.

Мы в этом отношении не первые. Ровно так же в англоязычной среде наряду с англоязычной "Википедией" существует энциклопедия "Британика". В немецкоязычной среде существуют развитые электронные ресурсы, связанные с Энциклопедией Брокгауза. Кстати, главный редактор "Британики" как-то очень хорошо сказал: мы ничего не навязываем. Если вам нужен шум моря - можете пользоваться "Википедией". Если вам нужен чистый голос специалиста - приходите в "Британику".

Мы создаем пространство достоверного знания, рассчитанное на самые разные категории граждан. От человека, которому нужна краткая справка, до аспиранта, исследователя...

Таковы основные направления деятельности портала. Для кого он создается? Для значительной части нашего общества, прежде всего для тех, кто учит или учится. Для тех, кто занят самообразованием, кто принимает решения. Заведомо достоверная и подкрепленная авторитетом научного сообщества информация очень важна. При этом наш контент можно адаптировать и для школьника, и для студента. Одна из наших программ - создание таких версий.

Сравнение с "Википедией" некорректно: это два совершенно разных проекта. Один создается огромной массой авторов разного уровня компетенций и, наверное, рассчитан на массовое потребление. Другой проект создается компетентными в своих отраслях специалистами и рассчитан прежде всего на научно-образовательный сектор.

Проект подготовки рассчитан на 33 месяца. К 2022 году портал должен выйти, что называется, на проектную мощность. В тестовом режиме запустим в 2021 году. Как будет называться портал? Пока это "Национальный научно-образовательный энциклопедический интерактивный портал" на основе "Большой Российской энциклопедии". Единое название пока обсуждается. Есть, например, предложения - назвать его "Территория знаний". Другие считают, что надо сохранить преемственность и оставить "Большую Российскую энциклопедию" как название. Как не изменили себе "Британика", "Брокгауз", так и нам не стоит. Подумаем над этим.