Квартал на набережной NOW - это уникальные форматы квартир

Начался старт продаж квартир в новом проекте от компании Tekta Group - Квартал на набережной NOW. Больше не нужно выбирать между размеренной жизнью в окружении парков и набережных и возможностью пользоваться развитой инфраструктурой центра города. Квартал на набережной NOW - это баланс между насыщенной жизнью мегаполиса и обаянием зеленого пригорода. Здесь гармонично сочетаются общественные пространства и приватные зоны, территории для активностей и релакса, безопасность и комфорт. Своя пешеходная набережная, благоустроенная площадь, выход на два русла реки - прогулки у воды, спорт, детские площадки и зоны отдыха. И в то же время это пять минут пешком до метро и четыре станции до центра столицы.

Квартал на набережной NOW спроектирован архитектурным бюро ATRIUM. Всего в комплексе 20 многосекционных домов и домов-башен, объединенных в четыре урбан-блока. Около 1700 квартир общей площадью 108 тысяч квадратных метров.

Все жилые здания квартала имеют индивидуальный запоминающийся фасад, а также разную этажность от трех до 21 этажей. Нет квартир "окна в окна" и эффекта "муравейника". Архитектура создает атмосферу современного европейского района в центре Москвы, с гармоничным городским пространством: уютными пешеходными улочками, бульварами и тенистыми дворами. Этажность зданий постепенно снижается в сторону реки. Все фасады развернуты к набережной и гармонично вписаны в окружающую среду как за счет архитектурных решений (дома со смещенным центром, со скругленными торцами, с объемными элементами), так и за счет применяемых материалов (сочетание экологичности, эстетики и надежности).

Изюминкой квартала является разноформатность квартир. Здесь каждый может выбрать планировку, подходящую именно ему. Для искушенных предусмотрены редкие форматы. Например, квартиры с сауной, с просторной террасой, с балконами с панорамным остеклением, с ванными комнатами и гардеробными с окнами, квартиры с потолками 4,5 и 5,7 метров и возможностью сделать дополнительный этаж, а также большое количество видовых квартир, из которых открываются потрясающие виды на водную гладь Москва-реки, Коломенское, центр Москвы и живописные горизонты. Приобрести квартиры можно будет со свободной планировкой или White Box.

Территория Квартала на набережной NOW имеет контроль доступа, круглосуточное видеонаблюдение и многоуровневое освещение. Потоки посетителей и жителей комплекса гармонично разграничены. Особенность прогулочных зон - разноуровневый рельеф с элементами ландшафтного дизайна. Дворы приподняты над проезжей частью на стилобат, что помогает решить сразу две задачи: обеспечить безопасность по принципу "двор без машин", а также разместить в стилобате все необходимые объекты бытовой инфраструктуры.

Предусмотрен и подземный паркинг с контролем доступа, видеонаблюдением, собственной автомойкой, а также с возможностью хранения мотоциклов и велосипедов. На территории паркинга предусмотрены кладовые помещения от 2 до 12 квадратных метров.

Квартал на набережной NOW находится на острове, в уединении, но в то же время в центре событий - вблизи развитых инфраструктурных объектов: спортивный кластер "Парк Легенд", музей-заповедник "Коломенское", бизнес-кластер Nagatino I-Land, культурный кластер на территории ЗИЛАРТ, а также развлекательный кластер "Остров Мечты", открытие которого запланировано уже в конце этого года.

Удобная транспортная доступность - 5 минут пешком до станции метро "Технопарк", 2 минуты на автомобиле до выезда на проспект Андропова, 5 минут до Варшавского шоссе, 9 минут до ТТК и 17 минут до центра.

Квартал на набережной NOW - это будущее, которое создаётся уже сейчас.

Более подробную информацию о проекте и проектную декларацию можно получить на сайте проекта.

Материалы предоставлены Текта Групп