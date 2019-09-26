Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает Евросоюз надежным партнером.

"Евросоюз - ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете "Коммерсант".

По словам Лаврова, Брюссель игнорирует старания России наладить равноправный диалог. Такой логикой в ЕС, уточнил глава МИД РФ, руководствовались еще до развития украинских событий и присоединения Крыма.

"Еще в 2004 году, когда был первый Майдан, требование к Киеву принять решение - с Россией он или с Европой - было озвучено официальными лицами стран-членов ЕС", - резюмировал Сергей Лавров.