Лавров назвал "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить на своей территории российскую военную базу.

"Но главное - не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все сто процентов и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует издание "Коммерсант".

По словам Лаврова, Москва и Минск не полностью разделяют внешнеполитические установки друг друга. Вместе с тем у обеих стран во внешней политике есть программа совместных действий.

"Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - резюмировал глава МИД РФ.