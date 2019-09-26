Лавров: РФ поставила в Центрально-Африканскую Республику партию оружия

В сентябре Россия поставила для нужд армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) партию оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Встреча была посвящена укреплению мира и безопасности в Африке.

Министр подчеркнул, что поставка происходила на безвозмездной основе и что это была уже вторая партия оружия, отправленная в ЦАР.

"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", - передает ТАСС слова российского министра.

На этой же встрече обсуждалась и ситуация в Ливии, которая, по словам Лаврова, стала одним из плацдармов для международного терроризма.

"Развязанная НАТО 8 лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в хаос, подорвала систему обеспечения безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту", - заявил он.

По словам министра, в итоге под угрозой оказалась безопасность не только Северной и Центральной Африки, но и стран юга Европы.