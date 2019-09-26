В этом году наши государства отмечают важную совместную дату - 70-летие установления дипломатических отношений. 2 октября 1949 г. Советский Союз первым признал Китайскую Народную Республику - уже на следующий день после ее образования. Новый Китай обрел в лице нашей страны надежного друга, оказавшего ему поддержку в становлении государственности, восстановлении экономики, укреплении позиций на международной арене.

Разумеется, связи между двумя народами уходят корнями в глубину столетий. На протяжении долгого времени мы учились понимать друг друга, взаимодействовать, дружить. В результате сегодня достигли самого высокого за всю историю уровня сотрудничества, характеризующегося как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. А в июне этого года в ходе государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина лидеры объявили о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху, что подразумевает еще большую взаимную поддержку по всем направлениям.

В чем причина такого успеха? Прежде всего в том, что наше сотрудничество опирается на общепризнанные нормы международного права, свободно от идеологических шор, носит самоценный характер и не направлено против кого-либо. Мы не навязываем друг другу своих подходов и ценностей, тем более не вмешиваемся во внутренние дела. Нам удалось вывести за скобки чувствительные темы общего прошлого, оставив их историкам. Окончательно урегулирован пограничный вопрос. Сегодня российско-китайский диалог - это взаимоуважительное общение двух равных партнеров. А по уровню взаимного доверия, устойчивости и глубине сотрудничества он даже превосходит иные формальные союзы.

Нам действительно есть чем гордиться. Сформирована обширная и ориентированная на длительную перспективу договорно-правовая база. Ее краеугольным камнем является Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. Создана многоуровневая архитектура межгосударственного взаимодействия, обладающая высоким запасом прочности и позволяющая конструктивно решать самые сложные проблемы. Центральное место в ней по праву принадлежит встречам руководителей государств - ежегодно организуется 4-5 контактов в верхах в рамках взаимных визитов, а также "на полях" ведущих международных форумов.

Мы решительные противники навязывания своей воли суверенным государствам, решения возникающих проблем угрозами, шантажом или силой

Ключевую роль в деле расширения сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях играет механизм регулярных встреч глав правительств. В его рамках успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправкомиссий, а также несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.

На постоянной основе действует Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей. Налажены тесные контакты по линии руководителей Администрации Президента Российской Федерации и Канцелярии ЦК КПК. Ежегодно проходят консультации высоких представителей по стратегической безопасности и кураторов проблематики общественной безопасности, правопорядка и юстиции.

Интенсивный диалог на всех уровнях приносит весомую практическую отдачу. КНР - наш крупнейший торгово-экономический партнер. По итогам прошлого года товарооборот достиг рекордных 108 млрд долл.

На стратегический уровень вышла кооперация в энергетической сфере, в том числе в области строительства трансграничных нефте- и газопроводов, сотрудничества в сфере мирного атома, производства сжиженного природного газа, экспорта российского угля и электроэнергии. На 1 декабря намечено начало трубопроводных поставок в КНР российского природного газа. Наряду с успешно функционирующим уже почти 9 лет нефтепроводом "Сковородино - Мохэ" это станет еще одним масштабным двусторонним начинанием.

Реализация крупных проектов служит стимулом для усиления взаимных инвестиционных обменов, потенциал которых весьма высок. Особо отмечу расширение взаимодействия в высокотехнологичных отраслях, включая гражданскую авиацию и космос. На повестке дня - проведение в 2020 и 2021 гг. перекрестных Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Новые широкие возможности открываются для торговли сельскохозяйственной продукцией. Ни мы, ни китайские друзья останавливаться на достигнутом не собираются: экономические связи будут и дальше расширяться и углубляться. Продвигается гуманитарное сотрудничество. Контакты в культурной, образовательной, туристической, спортивной, других сферах способствуют укреплению общественной основы российско-китайских отношений, служат упрочению дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Активно развиваются обмены между регионами. В настоящее время продолжается реализация такого знакового проекта, как Год российско-китайского межрегионального сотрудничества. Эффективно функционирует межправкомиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока Китая. Плодотворное взаимодействие осуществляется в формате "Волга - Янцзы" между субъектами Приволжского федерального округа и провинциями верхнего и среднего течения р. Янцзы. Прорабатывается возможность создания новых механизмов межрегиональной кооперации Центральная Россия - Северный Китай и Северо-Запад России - приморские провинции юго-востока КНР. Такой диалог на уровне регионов не только дополняет и обогащает межгосударственные контакты, но и приносит весомую экономическую отдачу.

Высокий уровень взаимного доверия способствует поступательному развитию военного и военно-технического сотрудничества. На регулярной основе осуществляются визиты представителей высшего командного состава, проводятся совместные военные учения. С соблюдением всех международно-правовых норм осуществляется торговля вооружением и военной техникой.

Неотъемлемой составляющей российско-китайского стратегического партнерства является тесная внешнеполитическая координация, утвердившаяся в качестве важного стабилизирующего фактора в мировых и региональных делах. Сегодня, когда ситуация в мире остается непростой, предпринимаются настойчивые попытки разрушить сформированную после Второй мировой войны архитектуру безопасности и стратегической стабильности, а международное право подменить неким "порядком, основанным на правилах", востребованность такой совместной работы не вызывает сомнений. Тем более что в ее основе - не просто совпадение или близость подходов к ключевым проблемам современности, но и твердая приверженность формированию более справедливого, устойчивого, демократического многополярного мироустройства, опирающегося на незыблемые принципы Устава ООН.

Мы решительные противники навязывания своей воли суверенным государствам, решения возникающих проблем не за столом переговоров, а угрозами, шантажом или силой. В этом залог нашего продуктивного взаимодействия на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН, "Группе двадцати", а также таких объединениях нового типа, как БРИКС и ШОС. Важнейшим подспорьем в деле дальнейшего сопряжения усилий дипломатических служб России и Китая призваны стать принятые в июне в Москве по итогам переговоров глав государств совместные заявления: о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху.

Усиливающаяся в условиях глобализации взаимозависимость, появление и укрепление новых мировых центров требуют нестандартных, новаторских подходов. Сегодня приметой времени стало динамичное развитие различных интеграционных процессов. В этом плане показателен опыт Евразийского экономического союза, который за короткий период времени прошел большой путь - от ликвидации таможенных барьеров до формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Об успешности интеграционного начинания свидетельствует и расширение международных контактов ЕАЭС, рост числа государств, стремящихся заключить с ним соглашения о свободной торговле.

Знаем, что над обеспечением стабильности, процветания в Евразии плодотворно трудятся и китайские друзья, реализующие концепцию "Один пояс, один путь". Еще четыре года назад наши лидеры договорились работать над сопряжением ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Сегодня это решение успешно претворяется в жизнь. Важным шагом стало подписание в мае 2018 г. Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Союзом и КНР, которое сейчас вступает в силу.

Таким образом, ЕАЭС и ОПОП начинают эффективно дополнять друг друга. Их дальнейшая гармонизация позволит заложить основу для формирования в Евразии нового геополитического контура открытого для всех без исключения государств и интеграционных объединений. На решение этой задачи нацелена известная инициатива Президента В.В.Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Исходим из того, что последовательная реализация данного мегапроекта в русле концепции "интеграции интеграций" позволит не только обеспечить поступательный рост национальных экономик, в том числе и наших стран, но и существенно укрепит безопасность, стабильность, предсказуемость на обширных пространствах от Атлантики до Тихого океана.

За прошедшие семь десятилетий в КНР произошли поистине грандиозные перемены во всех сферах жизни. Радикально обновился облик современной России. При этом добрососедство, дружба и сотрудничество между двумя народами продолжают крепнуть и наполняться новым содержанием. Потенциал двустороннего партнерства поистине неисчерпаем. Намерены и далее рука об руку с китайскими партнерами делать максимум для того, чтобы обеспечить выход сотрудничества на новые рубежи на благо наших граждан во имя утверждения в мире идеалов правды и справедливости. Убежден: празднование 70-летия установления дипломатических отношений будет способствовать наращиванию дружественного взаимовыгодного диалога во всех без исключения сферах.