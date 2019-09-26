Лукашенко не желает делать яблоком раздора русский язык

Общенациональный референдум, по словам президента Беларуси, определил в стране равный статус белорусского и русского языков. На это Александр Лукашенко обратил особое внимание на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября, сообщает его пресс-служба.

Обратившийся к президенту с вопросом украинский журналист полагает, что в Минске предпочтение отдается русскому, и даже обратил внимание, что "написание на государственных зданиях зачастую на русском, а не на белорусском языке".

Глава государства дал понять киевским гостям, что он "побаивается политизировать и вводить в абсолют этот вопрос", ведь решение об этом многомиллионное население страны приняло в ходе плебисцита. Мы по этому поводу, прямолинейно ответил президент, "особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык".

Затронул белорусский лидер и тему своих отношений, которые его связывают с коллегами из России и Казахстана. "Между людьми химия должна быть какая-то", - убежден он. "Допустим, Токаев - президент Казахстана. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга, хотя мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях", - пояснил Лукашенко. По его словам, он может все доверить нынешнему лидеру республики и говорить с ним абсолютно откровенно.

Теплые и искренние отношения, подчеркнул белорусский руководитель, связывают его и с президентом России Владимиром Путиным. "Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено", - сказал Лукашенко.