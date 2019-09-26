Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили

Аристократ душевных открытий, ювелирный мастер сценических образов и неповторимых героев отечественного кино Олег Басилашвили и свое 85-летие отмечает в привычном для себя театральном амплуа. С замечательной датой народного артиста СССР, без которого "трудно представить современное сценическое искусство", сердечно поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили 26 сентября в пресс-службе белорусского лидера.

"Уникальный талант и высокое профессиональное мастерство позволили Вам сыграть в любимых многими поколениями фильмах яркие характерные роли, которые покорили сердца миллионов зрителей", - отмечается в поздравлении.

В Беларуси хорошо знают и высоко ценят творчество Олега Басилашвили. Президент пожелал актеру новых свершений, здоровья, счастья и благополучия. "Пусть Ваша плодотворная деятельность и впредь дарит преданным поклонникам радость и хорошее настроение", - говорится в тексте приветствия.

Выпускник театрального курса Павла Массальского, на котором Басилашвили учился вместе с Евгением Евстигнеевым, Михаилом Козаковым и Татьяной Дорониной, артист бесконечно благодарен и школе Большого драматического театра, который тогда возглавлял Георгий Товстоногов. Именно этот прославленный режиссер, утверждают театральные критики, и раскрыл широчайший творческий диапазон Басилашвили, который впоследствии стал одним из ведущих актеров БДТ.

А вот в кино юбиляр дебютировал еще в 1956 году. Правда, первой крупной работой киноведы считают его роль в картине "Гранатовый браслет" по одноименному рассказу Куприна. Но самыми известными ролями Олега Басилашвили стали работы в фильмах Эльдара Рязанова "Служебный роман", граф Мерзляев в трагикомедии "О бедном гусаре замолвите слово", а также в картине Георгия Данелии "Осенний марафон". Стоит напомнить, что всего артист снялся в более чем 60 фильмах.

Кстати, сам Олег Валерианович признался, что не любит шумные празднования, поэтому планирует отметить эту значительную дату с семьей, а зрителей, как всегда, порадует на сцене.