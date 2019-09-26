Лукашенко: Власть на Украине должна делать все ради мира

Власть на Украине, убежден президент Беларуси, "должна делать все ради мира и целостности страны". Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ, передает пресс-служба главы государства.

На встречу в белорусскую столицу приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".

"Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча - возможность честного и откровенного диалога", - заявил глава РБ, обращаясь к журналистам. Белорусы и украинцы, по его словам, настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство.

"Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений. Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях, - убежден глава государства. - Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов", - констатировал оратор.

Беларусь, дал понять президент, крайне заинтересована в прочном мире и стабильности на Украине. "Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - заявил Лукашенко, подчеркнув, что Минск делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира на Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. "Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу", - пояснил белорусский руководитель.

Касаясь взаимоотношений внутри Союзного государства, Лукашенко твердо заявил, что Беларусь не собирается дружить с Западом против России. Он напомнил, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. "Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - сказал Лукашенко. По его словам, и Минску импонирует подобная позиция США.

Президент обратил внимание журналистов и на сильную взаимосвязь в белорусско-российском сотрудничестве. Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, присутствуют сильные кооперационные связи. "Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал президент. Он дал понять, что у него нет никаких проблем и в отношениях со своим российским коллегой: "У нас очень добрые отношения. Хотя, хватает и других проблем, которые надо решать".

И с Украиной, уточнил Лукашенко, есть проблемы. Правда, добавил он, за этот краткий период нахождения у власти Владимира Зеленского "мы как-то двигаемся, обсуждаем. И даже те негативные моменты, которые могли бы наступить, не наступили благодаря телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает", - резюмировал глава Беларуси.