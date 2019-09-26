Медведев: Басилашвили стал любимым актером для многих поколений

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием народного артиста СССР Олега Басилашвили.

- Открытость и неравнодушие Вы пронесли через все свое творчество, стали любимым актером для многих поколений. Каждый Ваш образ - точный, честный портрет не просто человека, но и целой эпохи, - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства.

По словам Медведева, герои Басилашвили - сложные и неоднозначные и при этом - абсолютно естественные и живые. "Вы не просто исполнитель, но и создатель своих ролей, их соавтор и сорежиссер", - подчеркнул премьер-министр.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. За его плечами - десятки ролей в театре и кино, в том числе в таких фильмах, как "Служебный роман", "Осенний марафон", "Вокзал для двоих", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других.