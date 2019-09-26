Магнитогорский "Металлург" потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На домашнем льду сталевары уступили казахстанскому "Барысу" со счетом 1:3.

Недавно в клуб вернулся бывший главный тренер сборной России и питерского СКА Илья Воробьев, под руководством которого "Магнитка" взяла свой второй Кубок Гагарина в 2016 году. Но пока кадровые перестановки не дают результата. Вчера "сталевары" потерпели второе поражение кряду, а всего они проиграли в восьмом матче из десяти. На данный момент "Металлург" занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав всего пять очков.

Единственной радостью для болельщиков "Металлурга" стал очередной рекорд капитана Сергея Мозякина. Он провел свой 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ и стал первым хоккеистом, достигнувшим этой отметки. Всего в КХЛ Мозякин сыграл 741 матч, в которых набрал 854 очка (389 шайб + 465 результативных передач).