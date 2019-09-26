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26.09.2019 22:17
Рубрика: Общество

Большая наука в малом объеме

МГУ и Цзилинский университет Китая создадут источник новых знаний
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Спецвыпуск № 217(7975)
Портативный лазер-электронный генератор рентгеновского излучения для передовых исследований в медицине, промышленности и реализации фундаментальных научных проектов решили создать на паях МГУ имени Ломоносова и Цзилиньский университет Китая.
К храму знаний на Воробьевы горы идут и едут отовсюду. Фото: Сергей Михеев К храму знаний на Воробьевы горы идут и едут отовсюду. Фото: Сергей Михеев
К храму знаний на Воробьевы горы идут и едут отовсюду. Фото: Сергей Михеев

Соглашение об этом подписали в Москве в присутствии вице-премьера Татьяны Голиковой и заместителя премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань руководители упомянутых вузов - ректор МГУ академик Виктор Садовничий и президент Цзилиньского университета Чжан Си.

- Один из ключевых пунктов соглашения с Цзилиньским университетом - совместный научный проект LEXG, - подтвердил "РГ" академик Садовничий. - Это портативный лазер-электронный генератор рентгеновского излучения для передовых исследований в медицине и промышленности.

Заметим, что это не первый совместный проект - МГУ и Цзилинский университет сотрудничают с 2005 года. Но это уже новый, гораздо более высокий уровень сотрудничества и взаимодействия.

Фото: Медиакорпорация Китая
Университеты России и Китая построят лазер-электронный генератор

- У наших китайских коллег есть Ключевая лаборатория сверхтвердых материалов, и для различных исследований им нужен источник рентгеновского излучения - существенно более мощный, чем рентгеновская трубка, - комментирует главный научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Василий Шведунов. - Но сегодня существует два основных типа источников рентгеновского излучения. Те самые трубки - относительно маленькие компактные и дешевые устройства. И источники синхротронного излучения - огромные "фабрики", где работают десятки, а то и сотни научных команд. В мире таких установок всего около пятидесяти, наиболее крупные стоят до миллиарда долларов.

Ни то, ни другое не подходит для оперативных исследований свойств сверхтвердых металлов: трубкам не хватает мощности, "фабрикам" - доступности. Российские ученые предложили китайской стороне промежуточный вариант: средних размеров установку, принцип действия которой - рассеяние лазерного излучения на релятивистских электронных сгустках, так называемое комптоновское рассеяние. Сейчас это направление развивается в мире очень интенсивно.

Срок реализации проекта "в железе" - 3-5 лет, а его примерная стоимость - 10-12 миллионов долларов

На первом этапе российско-китайского проекта - в разработке проекта такой установки - с российской стороны участвовали: НИИ ядерной физики, Лаборатория электронных ускорителей, Физический факультет, Международный лазерный центр (все - в структуре МГУ), а также Физический институт РАН и Московский радиотехнический институт.

Где могут использовать такой источник рентгеновского излучения? По словам Василия Шведунова, наиболее широко - в медицине.

- На источниках синхротронного излучения разрабатываются уникальные методики, - говорит эксперт. - Например, ангиография - метод исследования кровеносных сосудов. Здесь можно резко увеличить контрастность изображения за счет использования монохроматического излучения с изменяемой энергией. Или онкология: в опухоль вводится активно поглощающее вещество, и энергия фотонов настраивается на максимум сечения поглощения рентгеновских фотонов этим веществом. Это и методы фазового контраста для получения качественного изображения мягких тканей, где обычный рентген плохо справляется, и многое другое.

Как построить университет будущего

Установка, которая получится в итоге совместной работы российских и китайских ученых, будет значительно дешевле синхротронных "фабрик", да и места займет куда меньше.

- Это, конечно, не конкурент мощным источникам синхротронного излучения, - отметил Шведунов. - Но это еще один способ "двигать" наработанные методики исследований в поликлиники и лаборатории.

Кстати

Совместно с Пекинским университетом МГУ инициировал создание российско-китайского Молодежного союза Ассоциации классических университетов РФ и КНР. Предполагается, что эта организация повысит академическую мобильность студентов, аспирантов и молодых сотрудников обоих университетов.

Общество Образование
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