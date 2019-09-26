Новости

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло 18:01
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей 18:00
В Тверской области под поездом закончилась дорога 17:54
Минстрой: МГУ займется оценкой цифровой трансформации городов 17:52
Матвиенко: РФ готова поделиться с КНР опытом защиты от "цветных революций" 17:45
СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине 17:34
МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям 17:27
Косачев: Жак Ширак очень любил Россию 17:24
Средства в регионы будут поступать своевременно 17:18
В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами 17:10
Для ярославских чиновников открыли курсы русского языка 17:02
Lada Priora с миллионным пробегом: она существует 17:00
В Костроме откроют музей дырявых труб 16:57
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало 16:53
В аварии под Белгородом погибли три человека 16:51
МИД РФ: Москва будет содействовать диалогу между США и талибами 16:39
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту 16:33
Определены лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства 16:25
На Урале водитель отсудил 230 тысяч рублей за разбитое авто 16:19
В США пара удочерила девочку с Украины, которая оказалась взрослым карликом 16:11
Дешево и сердито: Renault выпустила бюджетный электромобиль 16:05
Доказано существование жизни 3,5 миллиарда лет назад 15:55
Кировская школьница уговорила друга ограбить родную прабабушку 15:52
Спортивные секции привлекут в "Московское долголетие" больше мужчин 15:51
Обыски в подпольных медцентрах Петербурга закончились уголовным делом 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 16:39
Рубрика: В мире

МИД РФ: Москва будет содействовать диалогу между США и талибами

Текст: Александр Ленин

Россия будет содействовать скорейшему началу переговоров между США и представителями радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России - прим. "РГ").

МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану

"Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, на которого ссылается ТАСС. По словам дипломата, пока нет какой-либо определенности по срокам и месту переговоров.

Накануне стало известно, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может состояться встреча российской делегации с американским спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Ранее возобновление контактов поддержали в НАТО. В частности, об этом говорил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

В мире Ближний Восток Афганистан Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту
Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен