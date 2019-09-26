МИД РФ: Москва будет содействовать диалогу между США и талибами

Россия будет содействовать скорейшему началу переговоров между США и представителями радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России - прим. "РГ").

"Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, на которого ссылается ТАСС. По словам дипломата, пока нет какой-либо определенности по срокам и месту переговоров.

Накануне стало известно, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может состояться встреча российской делегации с американским спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Ранее возобновление контактов поддержали в НАТО. В частности, об этом говорил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.