МИД РФ прокомментировал внесение Гальперина в базу "Миротворца"

На Смоленской площади раскритиковали внесение в базу данных украинского сайта "Миротворец" представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина. В Москве расценили данный шаг как попытку повлиять на рассматриваемую страсбургским судом межгосударственную жалобу Украины против РФ по Крыму.

"Видим в таких действиях попытку авторов и кураторов "Миротворца" путем угроз и запугиваний повлиять на ход данного судебного разбирательства", - отметили в МИД России, передает агентство РИА Новости. В российском дипломатическом ведомстве категорически осудили "незаконную деятельность этого праворадикального информационного ресурса" и призвали киевские власти "незамедлительно ее пресечь".

"Призываем также профильные международные организации и правозащитные структуры дать наконец соответствующую оценку деятельности "Миротворца", - подчеркнули российские дипломаты.

Ранее стало известно, что в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" были внесены уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека - заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, а также британский адвокат Майкл Свэйнстон. Указанные люди приняли участие в судебных слушаниях в Страсбурге по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму.