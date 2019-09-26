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Рубрика: Власть

МИД РФ прокомментировал внесение Гальперина в базу "Миротворца"

Текст: Александр Ленин

На Смоленской площади раскритиковали внесение в базу данных украинского сайта "Миротворец" представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина. В Москве расценили данный шаг как попытку повлиять на рассматриваемую страсбургским судом межгосударственную жалобу Украины против РФ по Крыму.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Видим в таких действиях попытку авторов и кураторов "Миротворца" путем угроз и запугиваний повлиять на ход данного судебного разбирательства", - отметили в МИД России, передает агентство РИА Новости. В российском дипломатическом ведомстве категорически осудили "незаконную деятельность этого праворадикального информационного ресурса" и призвали киевские власти "незамедлительно ее пресечь".

"Призываем также профильные международные организации и правозащитные структуры дать наконец соответствующую оценку деятельности "Миротворца", - подчеркнули российские дипломаты.

Ранее стало известно, что в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" были внесены уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека - заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, а также британский адвокат Майкл Свэйнстон. Указанные люди приняли участие в судебных слушаниях в Страсбурге по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму.

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