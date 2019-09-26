Минфин перед внесением в Госдуму опубликовал для общественного обсуждения проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Главным изменением в его макропараметрах стал новый прогноз по инфляции: теперь ожидается, что в следующем году она составит только три, а не четыре процента. В остальном конструкция и направленность бюджета не поменялись, он остается профицитным и по планам минфина должен будет простимулировать экономический рост.

Годовую инфляцию в 3 процента (настолько низкой она не была за всю постсоветскую историю России) заложило в бюджетный прогноз минэкономразвития. Именно настолько будут проиндексированы социальные выплаты из бюджета. Ожидания столь низкой инфляция основаны на предположениях ведомства о конце кредитного цикла и резком падении кредитования в 2020 году.

Банк России, отвечающий за таргетирование инфляции, пока более консервативен в своих прогнозах. Так, в регуляторе ожидают роста цен в 2019 году на 4-4,5 процента, а в дальнейшем - вблизи цели в 4 процента. Впрочем, ранее в Банке России не исключали и инфляцию ниже 4 процентов уже по итогам 2019 года.

Федеральный бюджет сохраняет планируемую конструкцию и остается профицитным. Профицит будет уменьшаться, следует из проекта. Так, в 2020 году он составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году - 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году - 0,3 триллиона рублей.

Бюджет останется профицитным, но с каждым годом рост расходов будет опережать рост доходов

Таким образом, рост расходов будет опережать рост доходов госказны. В проектировках говорится, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году - 21,2 триллиона рублей, в 2022 году - 22 триллиона рублей. Расходы бюджета в ближайшую трехлетку запланированы на уровне 19,5 триллиона рублей, 20,6 триллиона рублей и 21,8 триллиона рублей соответственно. Планируемое снижение доходов бюджета к ВВП в минфине объясняют ожиданиями постепенного снижения цен на нефть и увеличением объема налоговых льгот для нефтегазовой отрасли.

В минфине рассчитывают, что конструкция бюджета позволит простимулировать экономический рост. За 2019-2020 годы расходы увеличиваются на 1,2 процента ВВП - это, как ранее указывали в ведомстве, самый масштабный стимул для экономики с 2009 года, имеющий устойчивый структурный характер (бюджет балансируется при цене нефти 40 долларов за баррель). Сопоставимое увеличение расходов последний раз было только в 2008-2009 годах, когда на антикризисные меры были потрачены значительные резервы, отмечали в минфине.

Заметно вырастут расходы на национальные проекты. Самое существенное увеличение расходов - по нацпроекту "Здравоохранение" (на 50 процентов по сравнению с текущим годом). Рост расходов запланирован и на нацпроекты по демографии, науке и культуре. Львиная доля расходов по национальным проектам приходится на инфраструктуру, более того, во многих проектах условием выделения бюджетных средств является наличие частного финансирования (зачастую это довольно трудно обеспечить). При этом, по оценкам аналитиков, основной эффект от расходов по нацпроектам проявится только в 2022-2024 годах, хотя и в 2020 году он может оказаться выше ожиданий из-за переноса неосуществленных расходов с 2019 года.