В Министерстве юстиции России детально прояснили подробности резонансной инициативы, разрешающей приставам ломать двери квартир граждан для проверки перепланировки или газового оборудования.

Естественно, приходить приставы будут не по своей инициативе, это первое. Второе: никаких неожиданностей для хозяина квартиры не будет. Ситуация, мол, пришел с работы, а дверь сломана и приставы бродят по квартире, невозможна в принципе.

Как уже писала "РГ", Министерство юстиции России обнародовало проект поправок в закон об исполнительном производстве, прописывающих, как приставам входить в жилые помещения граждан, когда суд предписал хозяину открыть дверь.

Истцами в таких делах выступают жилищные инспекции. Никакого нового правового механизма министерство юстиции не изобретает, только восполняет правовые пробелы. Суды уже давно выносят решения о принудительном доступе в квартиры граждан, однако на практике иногда возникают проблемы с исполнением таких решений, так как процедура не прописана в законе.

Нет четкой ясности, как должны действовать приставы, если должник (де-юре гражданин должник, хотя должен он не деньги, а только пустить официальных гостей в свой дом) спрятался за железной дверью.

Прежде чем подать в суд, жилищные инспекторы обязательно придут к человеку и попытаются войти по-хорошему. На данном этапе у гражданина есть право не пустить их. Но надо понимать, что неприкосновенность жилища не абсолютна. Если есть серьезные основания опасаться, что затеянный хозяином квартиры ремонт опасен для соседей, жилищные инспекторы могут настоять на визите. Через суд.

Если суд удовлетворит иск, гражданину опять предложат открыть двери добровольно.

На этот раз инспекторы покажут решение суда, так что не пустить их будет уже нарушением.

Требовать принудительного визита через суд могут жилищные инспекции для проверки перепланировки или санитарного состояния квартиры

Но что делать, если жилец решит, что и суд ему не указ? В таком случае дело перейдет в принудительную стадию. Человеку опять напомнят о его долге, кроме того, с него взыщут исполнительский сбор. Если очередное напоминание не поможет, то тогда уже придут ломать двери.

"Законопроект подготовлен во исполнение поручения правительства Российской Федерации и направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, своевременное выявление и устранение неисправности газового оборудования, а также недопущение ухудшения технического состояния, разрушения многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольного переустройства или перепланировки, - подчеркнули в минюсте. - Согласно законопроекту принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме будет применяться судебным приставом-исполнителем при исполнении соответствующего требования исполнительного документа, выданного судом на основании заявления должностных лиц государственного надзора, после истечения срока для его добровольного исполнения".

Принудительный доступ будет производиться с участием понятых. В необходимых случаях - при содействии сотрудников полиции.

"Также предусматривается, что при осуществлении принудительного доступа судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения, и их осмотр", объяснили в ведомстве.

Особо подчеркивается, что при этом приставы должны будут принять меры, чтобы имущество должника не растащили посторонние из-за того, что двери больше нет.

"Порядок принятия мер по исключению возможности беспрепятственного доступа в помещение посторонних лиц и обеспечения сохранности имущества должника будет устанавливаться главным судебным приставом Российской Федерации", пояснили в минюсте.

Адвокат Вячеслав Голенев полагает, что помимо предлагаемых изменений в Закон "Об исполнительном производстве" необходимо принять соответствующие методические рекомендации для приставов. При этом эксперты подчеркивают, что приставы только исполняют судебные решения, а инициаторами дел являются жилищные инспекции.

Как пояснил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов.