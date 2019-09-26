Минприроды предлагает поменять систему тушения лесных пожаров

К тушению лесных пожаров во многих регионах отнеслись безответственно. Об этом на совещании в Красноярске заявил Генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Было отмечено, что полыхавшие в этом году лесные пожары в Иркутской области и Красноярском крае уже потушены. Практически ликвидированы и пожары в других регионах. Однако местные чиновники зачастую начинали борьбу с огнем только после вмешательства прокуратуры. И хотя в целом масштабы бедствия не превышают ежегодные среднестатистические показатели, Минприроды предлагает поменять систему пожаротушения в лесах. Но сначала о масштабах бедствия.

По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от огня в этом году составил около семи миллиардов рублей. К концу первой декады сентября в нашей стране было зафиксировано примерно на 600 пожаров больше, чем за 2018 год, а тогда их было около 9,1 тысячи. Впрочем, показатель текущего года оказался существенно меньше средних значений за десятилетие. Согласно им на один год приходится примерно 13 тысяч пожаров. Особенно критичным стал 2012 год, когда было зафиксировано 23,6 тысячи таких возгораний.

Площадь лесного фонда, охваченная пожарами, в 2019 году немногим превысила 10 миллионов га. В 2018 году показатель составил 8,6 миллиона га, а в среднем за десятилетие - 8,9 миллиона га в год. В целом это сопоставимо со статистикой по соотношению количества и размерам возгораний к общей площади лесов для всех стран.

Например, по данным Лесной службы Канады, на конец июля 2019 года площадь лесных пожаров в этой стране составляла 1,7 миллиона га. В США, по официальным данным, за тот же период времени пожары охватили около 1,3 миллиона га. При этом в США в 2018 году только в Калифорнии площадь, пройденная огнем, составила 2,3 миллиона га. В России сгорело больше, но ведь и лесов на Североамериканском континенте кратно меньше.

Примечательно, что в нашей стране в зоне активного тушения площадь пожаров сократилась с 3,4 миллиона га в 2018 году до 2,1 миллиона в 2019-м. Однако в зоне пассивной охраны лесов от пожаров - на труднодоступных и удаленных территориях - она выросла примерно на три миллиона га. Это зоны, куда сложно добраться даже авиации.

Природные пожары на удаленных территориях во всем мире считаются самыми сложными. Их тяжело не только потушить, но даже обнаружить. Нередко очаг такого возгорания можно увидеть только из космоса. Для тушения этих пожаров зачастую нет инфраструктуры, а в зоне досягаемости может не оказаться подходящих водоемов.

В этом году дискуссия о тушении пожаров на удаленных территориях вызвала широкий общественный резонанс, особенно после заявления одного из губернаторов крупного лесного региона об "экономической нецелесообразности" борьбы с огнем в так называемых "зонах контроля".

Тогда же выяснилось, что власти некоторых регионов сознательно манипулируют статистикой горящих лесов. Если бы не вмешательство федеральных структур, последствия таких пожаров могли бы оказаться куда масштабнее.

Президент Владимир Путин этим летом направил на тушение лесных пожаров силы Минобороны, в распоряжении которого имеются самолеты ИЛ-76, оборудованные специальными водосливными устройствами.

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подключилось и МЧС. В Сибири действовала группировка, состоявшая из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-8. Также было мобилизовано несколько тысяч человек личного состава, которые боролись с огнем на земле.

Ежедневно самолеты и вертолеты выполняли десятки вылетов на труднодоступные территории и крупные лесные пожары. Они сбросили более 1 000 тонн воды. В Красноярском крае и Иркутской области применялся метод конвейера - воздушные суда работали парами с интервалом подлета на пожар 5-10 минут. Благодаря этому фронт пожара удавалось остановить. Затем возгорание ликвидировали с земли с помощью огнетушителей, мотопомп, лесопожарных агрегатов и другой техники.

Применение танкерной авиации позволило снизить распространение огня на значительных площадях и уровень задымления в населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области. В целом на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке правительство страны выделило дополнительно шесть миллиардов рублей. Помимо этого, Рослесхоз из собственного резервного фонда выделил 222,3 миллиона рублей регионам Сибири и 438,1 миллиона - Дальнему Востоку.

По мнению экспертов, ущерб от пожаров мог бы быть меньше, если бы в 2006 году все полномочия по вопросам лесоохраны и пожаротушения не были переданы с федерального уровня на региональный. В один год лучше, в другой хуже - такое состояние дела с сохранностью лесов не может удовлетворять государство.

Чтобы повысить оперативность и эффективность борьбы с лесными пожарами, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предлагает увеличить технические возможности противопожарных служб, создать лесную охрану в дополнение к лесному надзору, набрать в штат "Авиалесоохраны" еще 1 000 сотрудников и дополнительно закупить 12 воздушных судов для тушения огня.

Кроме того, еще в июле Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы лесопожарного зонирования и зон контроля труднодоступных лесных пожаров. Изменение границ заставит региональные власти более оперативно реагировать на распространение огня.

Это также расширит возможности федеральных структур, тех же Рослесхоза и "Авиалесохраны". Они смогут быстрее и активнее вмешиваться в ситуацию на местах. Думается, что мы как крупная лесная держава, нуждаемся в принципиально новой концепции сохранения лесного фонда от огня, выработать которую способна огромная армия ученых, специалистов и хозяйственников.