Минск поддерживает усилия по запрету ядерных испытаний

Единодушную поддержку международным усилиям по запрету ядерных испытаний высказал глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая накануне в Нью-Йорке на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), информирует источник во внешнеполитическом ведомстве РБ.

В то же время Минск высказал обеспокоенность набирающей силу тенденцией девальвации ДВЗЯИ. "Значительные успехи, достигнутые за последние годы активной работы по продвижению ДВЗЯИ, размываются из-за отсутствия политической воли и дефицита ответственности", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

На серьезные деструктивные последствия отказа США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний указал на конференции и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание участников дискуссии, что "это решение, которое, как утверждают американские коллеги и некоторые их единомышленники, ничего в практическом плане не меняет, в действительности имеет серьезные деструктивные последствия для договора и международной безопасности в целом", - констатировал Лавров. По его словам, которые цитирует РИА Новости, отказ Вашингтона от ратификации лишает ДВЗЯИ перспектив стать действующим международным договором.

По итогам конференции ее участники приняли декларацию, предусматривающую активизацию международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.

Владимир Макей также принял участие в традиционной ежегодной встрече министров иностранных дел стран - участниц Центрально-Европейской инициативы. Он проинформировал коллег о приоритетных задачах, которые Минск планирует решать на нынешней сессии ГА ООН, а также призвал к более тесной координации действий на этой авторитетной площадке в целях эффективной реализации взаимовыгодных региональных проектов ЦЕИ.