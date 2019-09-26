Минстрой: МГУ займется оценкой цифровой трансформации городов

Стал известен разработчик методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в России - индекса "IQ городов". Им станет Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, сообщил на заседании коллегии Минстроя глава министерства Владимир Якушев.

Летом ведомство объявило конкурс на разработку методики оценки уровня цифровизации городов России.

"IQ городов" предполагается измерять ежегодно, и первые результаты обещают показать уже в этом году.

Как ранее рассказывал "РГ" помощник министра строительства и ЖКХ Александр Понькин, система показателей оценки рейтинга "IQ городов" охватит практически все направления социально-экономического развития городов: городское управление, транспорт, социальные услуги (здравоохранение, образование, ЖКХ и т. д.), экономическое состояние и инвестиционный климат города, безопасность, экологию, демографию, рынок труда, культуру и туризм. Во всех этих сферах будут измерять цифровой потенциал.