МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям

По просьбе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, МВД будет вести статистику выпавших из окон детей. Теперь эти данные будут включаться в отчетность министерства по несовершеннолетним.

До сих пор никакие ведомства, кроме аппарата уполномоченного по правам ребенка, такие случаи по всем регионам страны не учитывали.

"Точные статистические данные всегда помогают отслеживать эффективность принимаемых мер, при необходимости - корректировать эти меры. Ведение учета по выпавшим из окон детям позволит обеспечить системную работу по решению данной проблемы", - цитирует Кузнецову ее официальный сайт.

Особенно тревожно, считает омбудсмен, что количество погибших и травмированных каждый год растет.

"Если в 2017 году пострадали 848 детей, то в 2018 году - уже 905. При этом увеличилось количество погибших при выпадении из окон несовершеннолетних со 106 в 2017 году до 123 в 2018 году. Только за лето 2019 года, по предварительным данным от уполномоченных в регионе, в результате выпадения из окон погибли 125 детей", - привела печальные цифры уполномоченный.

В свою очередь, в МВД ответили, что сейчас разрабатывается проект приказа, где будет предусмотрена переработка формы статистической отчетности "Несовершеннолетние" с добавлением показателей по фактам падений детей из окон, в том числе со смертельным исходом.