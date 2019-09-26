Новости

В Тверской области под поездом закончилась дорога 17:54
Минстрой: МГУ займется оценкой цифровой трансформации городов 17:52
Матвиенко: РФ готова поделиться с КНР опытом защиты от "цветных революций" 17:45
СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине 17:34
МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям 17:27
Косачев: Жак Ширак очень любил Россию 17:24
Средства в регионы будут поступать своевременно 17:18
В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами 17:10
Для ярославских чиновников открыли курсы русского языка 17:02
Lada Priora с миллионным пробегом: она существует 17:00
В Костроме откроют музей дырявых труб 16:57
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало 16:53
В аварии под Белгородом погибли три человека 16:51
МИД РФ: Москва будет содействовать диалогу между США и талибами 16:39
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту 16:33
Определены лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства 16:25
На Урале водитель отсудил 230 тысяч рублей за разбитое авто 16:19
В США пара удочерила девочку с Украины, которая оказалась взрослым карликом 16:11
Дешево и сердито: Renault выпустила бюджетный электромобиль 16:05
Доказано существование жизни 3,5 миллиарда лет назад 15:55
Кировская школьница уговорила друга ограбить родную прабабушку 15:52
Спортивные секции привлекут в "Московское долголетие" больше мужчин 15:51
Обыски в подпольных медцентрах Петербурга закончились уголовным делом 15:51
В Кремле опровергли возможность переноса "Формулы-1" в Санкт-Петербург 15:37
В Подмосковье поставили новые камеры на среднюю скорость 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 17:27
Рубрика: Власть

МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям

Текст: Елена Новоселова

По просьбе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, МВД будет вести статистику выпавших из окон детей. Теперь эти данные будут включаться в отчетность министерства по несовершеннолетним.

Кузнецова предложила наказывать за открытые канализационные люки
Кузнецова призвала наказывать тех, кто нарушает правила безопасности детей

До сих пор никакие ведомства, кроме аппарата уполномоченного по правам ребенка, такие случаи по всем регионам страны не учитывали.

"Точные статистические данные всегда помогают отслеживать эффективность принимаемых мер, при необходимости - корректировать эти меры. Ведение учета по выпавшим из окон детям позволит обеспечить системную работу по решению данной проблемы", - цитирует Кузнецову ее официальный сайт.

Особенно тревожно, считает омбудсмен, что количество погибших и травмированных каждый год растет.

Фото: iStock
Омбудсмен назвала самые небезопасные регионы России для детей

"Если в 2017 году пострадали 848 детей, то в 2018 году - уже 905. При этом увеличилось количество погибших при выпадении из окон несовершеннолетних со 106 в 2017 году до 123 в 2018 году. Только за лето 2019 года, по предварительным данным от уполномоченных в регионе, в результате выпадения из окон погибли 125 детей", - привела печальные цифры уполномоченный.

В свою очередь, в МВД ответили, что сейчас разрабатывается проект приказа, где будет предусмотрена переработка формы статистической отчетности "Несовершеннолетние" с добавлением показателей по фактам падений детей из окон, в том числе со смертельным исходом.

Власть Безопасность Правоохранительная система Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту
Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен