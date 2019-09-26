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26.09.2019 19:30
Рубрика: Общество

NICA покажет, как все начиналось

На коллайдере в Дубне уже через год стартуют эксперименты
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Спецвыпуск № 217(7975)
Ускорительный комплекс из разряда mega-science, который создается в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне под аббревиатурой NICA, начнет работу уже в следующем году. А в 2021-м там уже планируют начать полномасштабные научные эксперименты.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости www.ria.ru Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости www.ria.ru

Об этом заявил на международном совещании COOL-2019 в Новосибирске советник дирекции по созданию коллайдера NICA и электронного охлаждения, член-корреспондент РАН Игорь Мешков. По его словам, несмотря на трудности, "в 2020 году пучок уже появится в коллайдере, а в 2021 году начнется работа по реальным экспериментам регистрации событий".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Новосибирский суперколлайдер поможет ученым в поисках Новой физики

Как пояснил ученый журналистам, главная задача создающегося в Дубне комплекса ускорителей элементарных частиц NICA - изучить структуру Вселенной примерно на десятой микросекунде после Большого взрыва, произошедшего около 13 миллиардов лет назад. По мнению исследователей, это совершенно особый момент в истории Мироздания, "когда из нечто непонятного, каких-то несформировавшихся еще частиц, постепенно, за десять микросекунд, начали образовываться кварки, затем атомы, и в итоге возникла та Вселенная, которую мы сегодня изучаем".

Отметим, что проект NICA, о котором мы подробно рассказывали в одном из выпусков "Наука и технологии" (NICA долгожданная. - "РГ", 18.03.2016) осуществляется в тесном сотрудничестве с новосибирским Институтом ядерной физики.

Фото: Пресс-служба ОИЯИ
Большой научный проект в Дубне вступит в активную фазу

По заявлению Игоря Мешкова, ИЯФ разрабатывает и поставляет почти треть всего физического оборудования, в том числе установки электронного охлаждения и высокочастотные системы. "Без участия новосибирцев Объединенный институт ядерных исследований не сделал бы этот проект или строил бы его 20 лет", - констатировал Мешков.

А всего в создании комплекса участвуют ученые из 70 институтов 32 стран мира. Периметр основного кольца ускорителя - 336 метров. C проектом NICA конкурируют несколько лабораторий, в том числе релятивистский коллайдер тяжелых ионов RHIC (Брукхейвен, США) и проект FAIR (Дармштадт, Германия).

Общество Наука Большой адронный коллайдер
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