Прошли матчи 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу за трофей вступили и клубы из Премьер-лиги. Без потерь элите обойтись не удалось.

Вопреки тенденции, наблюдавшейся в последние несколько лет, команды из Премьер-лиги отнеслись ко второму по престижности отечественному турниру в целом довольно серьезно. Что неудивительно: невразумительное выступление в РПЛ нынче не позволяет некоторым командам беречь лидеров и пускаться в эксперименты. Другое дело, что даже составы, близкие к основным, помогли не всем.

В число таких неудачников первым записалось столичное "Динамо", бесславно уступившее в гостях владивостокскому "Лучу" - 0:1. Наставник "бело-голубых" Дмитрий Хохлов взял на изматывающий выезд почти всех сильнейших. А вот дальневосточники, выступающие в дивизионе рангом ниже, Футбольной национальной лиге, наоборот, неожиданно дали отдых ряду своих ключевых игроков.

Впрочем, гости все равно остались ни с чем. Причем разочаровал не только результат, но и игра "Динамо", сподобившегося на всего один удар в створ ворот соперника.

Отдельно позабавило послесловие к владивостокскому фиаско, размещенное в официальном "Твиттере" клуба: "Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве". Если это была попытка поиронизировать над собой, то ее следует признать не слишком своевременной. Потому что в Премьер-лиге у "бело-голубых" пока все беспросветно: 11-е место при двух победах в десяти матчах.

Если вылет "Динамо" был предсказуемым, то поражение "Краснодара" от "Нижнего Новгорода" можно назвать сенсационным. "Быки", как и "Динамо", выставили боевой состав, однако уступили со счетом 0:1. Это уже третье поражение южан подряд с учетом всех турниров.

Список представителей Премьер-лиги, не сумевших пробиться в 1/8 финала Кубка России, также пополнили "Тамбов", разгромно проигравший "Томи", - 0:4, "Крылья Советов", которые не справились с московским "Торпедо", - 0:2 и казанский "Рубин", провалившийся во встрече с "Химками", - 0:3.

Еще одной командой, которой как воздух требовалась победа в Кубке, был московский "Спартак", потерпевший с учетом всех турниров четыре поражения подряд. В итоге в Набережные Челны, где "красно-белым" предстояло сыграть с "КАМАЗом", пожаловали швед Джордан Ларссон, голландец Гус Тил и другие игроки основы. На общем фоне выделялся разве что голкипер Артем Ребров, не появлявшийся в воротах "Спартака" с декабря прошлого года.

Матч для подопечных Олега Кононова, которому раздраженные фанаты персонально посвятили оскорбительный баннер, получился очень тяжелым и нервным. "Красно-белых" выручил аргентинский форвард Эсекьель Понсе, оформивший свой первый дубль в составе "Спартака" - 2:1. Любопытно, что до этого он не забивал на протяжении пяти недель.

Непростым получился выезд и у текущего лидера Премьер-лиги питерского "Зенита". Правда, на гостевой матч против красноярского "Енисея" рулевой "сине-бело-голубых" Сергей Семак выставил полурезервный состав. Действующий чемпион первым пропустил, но сумел собраться: волевую победу ему принесли голы Алексея Сутормина и Роберта Мака - 2:1. Без лидеров только гораздо уверенней справился московский ЦСКА. На матч с владикавказской "Аланией" не приехали капитан армейцев Игорь Акинфеев и ее ведущий защитник Марио Фернандес, но их помощь и не потребовалась. Подопечные Виктора Гончаренко забили трижды, причем дублем отметился японец Такума Нисимура, - 3:1.

Из команд элитного дивизиона в 1/8 финала также прошли "Ростов", обыгравший "Мордовию", - 2:0, тульский "Арсенал", разобравшийся с воронежским "Факелом", - 2:1, "Уфа", одолевшая "Чайку" из Песчаноперекопского, - 1:0 и "Урал", выбивший новороссийский "Черноморец", - 2:0.

Матчи "Шинник" - "Сочи", "Чертаново" - "Оренбург" и "Балтика" - "Локомотив" завершились после подписания этого номера "РГ" в печать.