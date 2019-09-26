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26.09.2019 20:19
Рубрика: Культура

На ТВ покажут документальные фильмы "Кино, любовь и голуби" и "Джон и Йоко"

Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Премьера документального фильма "Кино, любовь и голуби" - на Первом канале 5 октября в 12.15.
Документальная картина раскрывает глубину творческого взаимодействия между Джоном и Йоко. Фото: Eagle Rock Film Productions Документальная картина раскрывает глубину творческого взаимодействия между Джоном и Йоко. Фото: Eagle Rock Film Productions
Документальная картина раскрывает глубину творческого взаимодействия между Джоном и Йоко. Фото: Eagle Rock Film Productions

5 октября актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Михайлов отмечает 75-летие. В биографии актера все не так просто. В официальных источниках даже место рождения записано неправильно: поселок Оловянная Забайкальского края. Но сам Михайлов утверждает, что родился в бурятском поселке Цугольский дацан и первые четыре года жил в буддийском монастыре. Вместе с актером авторы фильма побывают на его родине, увидят дом, в котором маленький Саша жил с мамой - Степанидой Наумовной.

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Для записи интервью в фильме актер сам выбрал место - прогулочный теплоход. Вода - это та стихия, которая всегда манила Александра Михайлова. Кино - его вторая большая любовь. Вначале были лишь эпизоды и роли второго плана. Но в 1981 году - после небольшого эпизода в "Карнавале" - Михайлов сыграл главную роль в фильме "Мужики!..". Жизненные обстоятельства Михайлова потом сложились так, что и сам он будет иметь приемного ребенка, и станет ему хорошим отцом. В кино Михайлова запомнили и полюбили сразу. Фильмы "Одиноким предоставляется общежитие", где Александру пригодились морские навыки, и, конечно, "Любовь и голуби". Режиссер фильма Владимир Меньшов рассказал много интересных подробностей о съемках этой картины.

В жизни Михайлова были свои "любовь и голуби". У него тоже случился роман - во время брака с Верой Мусатовой. Жена тогда, как в кино, непутевого мужа простила и приняла обратно. Казалось бы, все успокоилось, дома воцарился мир и покой. Но нет! Появилась Оксана - вдова его друга, они дружили семьями. Все началось незаметно для обоих. Несколько лет продолжалась эта двойная жизнь. Но на этот раз Александр ушел из семьи. Для сына актера это стало ударом, и он несколько лет не разговаривал с отцом. Помирились, только когда Костя сам оказался в подобной ситуации - тоже развелся и завел вторую семью. Сегодня Константин Михайлов откровенно поделился в фильме историей взаимоотношений с отцом.

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В фильме рассказана история альбома Imagine Джона Леннона, записанного в 1971 году. В его основу была положена радикальная идея, которая сегодня приобретает особый смысл. Документальная картина раскрывает глубину творческого взаимодействия между Джоном и Йоко и рассказывает о том, как в их отношениях были переплетены искусство, политика и музыка.

Пластинка, включая знаменитую заглавную композицию, отражает гениальность создателей музыки, задавшей направление целому общественному движению и определившей новую эпоху. Фильм "Джон и Йоко: выше нас только небо" рассказывает о надеждах на установление нового мирового порядка, где будут царить спокойствие, справедливость, сопереживание и любовь... ценности, всегда актуальные...

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