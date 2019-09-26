Новым главой МВФ стала экономист из Болгарии Кристалина Георгиева

Новым директором-исполнителем Международного валютного фонда (МВФ) избрана Кристалина Георгиева. На этом посту экономист из Болгарии с 1 октября заменит француженку Кристин Лагард. Последняя переместится в кресло председателя Европейского центрального банка.

Кристалина Георгиева станет второй женщиной во главе МВФ и первым представителем на этом посту от страны с развивающейся экономикой. Ранее она была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного банка, передает телерадиокомпания BBC.

Георгиевой сейчас 66 лет. Она получила образование в Софии во время существования социалистического блока, позже продолжила обучение в Великобритании.