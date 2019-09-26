Определены лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства

Имена лауреатов на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы на тайном голосовании определил Экспертный совет на заседании, которое прошло в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России.

Три премии в размере пяти миллионов рублей Союзного государства присуждаются раз в два года за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Имена победителей пока не разглашаются до окончательного решения, которое примет Высший Государственный совет Союзного государства.

Как рассказала первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья Карчевская, критерии при отборе были очень высокие, так как выбирать между достойными кандидатами всегда очень сложно.

"Первейший критерий - это высокий уровень художественных произведений, представленных на соискание премии, - пояснила Наталья Карчевская. - Второй критерий, не менее важный, претендент должен внести значительный вклад в укрепление культурных и дружественных связей между народами Беларуси и России. Его творчество должно это отражать. Лауреатами стали люди, которые творят в нашем едином культурном пространстве".

По словам заместителя министра культуры России Павла Степанова, споры были жаркие, и это свидетельствует о том, что отбор кандидатов, который был проведен, не был формальным.

"Все члены Экспертного совета очень долго обсуждали и сошлись в одном, что все, безусловно, заслуживают этой премии, - подчеркнул Павел Степанов. - Сегодня мы говорили о том, что по многим кандидатам оценивался промежуток в десять лет. Поэтому, конечно, надо сказать, что это был очень сложный выбор для Экспертного совета. Голосование прошло не в один тур и даже не в два. Это говорит об уровне претендентов".

Напомним, что до финального тура дошли четыре кандидата. С российской стороны на премию претендует цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино", созданный авторским коллективом в составе Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой. Цикл посвящен истории классической музыки. Фильмы в увлекательной форме рассказывают детям о великих композиторах. Среди белорусских номинантов: главный дирижер Президентского оркестра, заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин - за создание серии концертных программ 2009-2019 г., солистка Национального академического Большого театра оперы и балета, заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова - за создание сценических образов в области музыкального искусства и концертные программы, и художественный руководитель Театра-студии киноактера, народный артист Беларуси Александр Ефремов - за создание кинофильмов воспитательного и патриотического характера, посвященных героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, постановку спектаклей русской и мировой драматургии.