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26.09.2019 15:24
Рубрика: Общество

Опубликован перечень олимпиад с правом на льготное поступление в вуз

Текст: Мария Агранович
Министерство науки и высшего образования утвердило перечень школьных олимпиад на 2019/2020 учебный год.
Фото: Олег Прасолов/ РГ Фото: Олег Прасолов/ РГ
Фото: Олег Прасолов/ РГ

Список обновляется ежегодно, в этот раз из нескольких сотен заявок Российский Совет олимпиад школьников отобрал 80: появились 4 новые олимпиады, а остальные 76 остались с прошлого года. Победители и призеры только этих соревнований смогут претендовать на льготу при поступлении в вузы России летом 2020 года.

Фото: Антон Благовещенский/РГ
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Олимпиады, по мнению участников этих интеллектуальных соревнований, - самая быстрая дорога в университет. А иногда - для особенно талантливых ребят - и самая простая: главное, найти "свою" олимпиаду. Они на любой вкус: и межрегиональные по отдельным предметам, и многопрофильные, и отраслевые…

Охвачено все - русский язык и литература, математика, физика, химия, экономика, биология, география, иностранные языки, журналистика, дизайн, нанотехнологии, инженерные науки и многое другое.

Как отбирают олимпиады? Над этим работает команда экспертов, куда входят специалисты по каждому профилю. В Совете - ректоры, ученые, педагоги, представители разных министерств и даже предприниматели.

Чтобы получить пропуск в престижный список, мало просто качественных заданий. Особое внимание - дипломантам и их баллам на ЕГЭ. "Добро" дадут, только если не менее 70 процентов призеров и победителей прошлых лет успешно переступали пороговые значение ЕГЭ по профильному предмету олимпиады.

Льготы при поступлении зависят от уровня самой олимпиады (их три) и степени полученного диплома. Дипломы 1 степени получают победители, 2 и 3 степени - призеры. Уровни олимпиад как раз прописаны в приказе о перечне. Чем выше уровень, тем "шире" льгота.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В зависимости от уровня олимпиады и степени диплома можно "выиграть" одну из льгот: зачисление вообще без вступительных экзаменов (на языке абитуриента - БВИ), 100 баллов за дополнительные испытания, которые вуз проводит сам, в "нагрузку" к баллам ЕГЭ или 100 баллов по профильному предмету - вместо результата Единого госэкзамена. Все актуальные льготы по олимпиадам вузы опубликуют на своих сайтах ближе к началу приемной кампании, но не позднее 1 июня 2020 года.

Все олимпиады обычно проводятся в течение учебного года и заканчиваются не позднее 1 апреля. Любая олимпада - это минимум два этапа: заочный и очный. Но в любом случае, на финале нужно пристуствовать лично. Важно: участие в олимпиадах, утвержденных Минобрнауки, всегда бесплатное.

Комментарии

Инна Шевченко, врио ректора Южного федерального университета:

- Студенты, поступившие по результатам олимпиад, обычно успешны в вузе. У них есть особый навык "олимпиадников": системный подход к освоению больших объемов новой информации. Такие студенты мотивированы, интересуются той областью знаний, которую углубленно изучают еще со школы. Они знают цену своему времени в университете, поэтому обычно уже на 1-2 курсе находят научных руководителей с прицелом на будущий диплом или даже диссертацию. Среди ребят, поступивших к нам по итогам олимпиад последних лет, много тех, кто участвует в проектах Российского научного фонда, есть и обладатели грантов Президента РФ, и те, кто уже руководит собственными проектами, например в рамках конкурса Российского фонда фундаментальных исследований "Аспирантура".

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Сергей Болдырев, врио ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства:

- Ежегодно у нас на архитектурном факультете треть поступивших - победители и призеры олимпиад из перечня Минобрнауки. Это всегда одни из лучших студентов, которые учатся с интересом и активно участвуют в жизни университета. Большинство из них не останавливаются на бакалавриате, а идет учиться дальше - в магистратуру, аспирантуру. И что для нас очень важно: получив диплом, многие устраиваются на работу в своем регионе.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Комментарии к документам
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