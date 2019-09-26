Памфилова: ЦИК представит на рабочей группе при АП предложения по сбору подписей

"Пакет предложений мы будем представлять на рабочей группе в Администрации президента", - сказала она. Председатель ЦИК пояснила, что эту процедуру предполагается "осовременить, исходя из нынешних условий", поскольку с того момента, когда формировались правила сбора подписей, изменились реалии, изменилось общество.

"Люди особенно в крупных городах живут другой жизнью, стали большими индивидуалистами. К тому же многие стали опасаться предоставлять свои паспортные данные, так как появилось большое количество мошенников. И процедура сбора подписей должна учитывать эти факторы, поэтому надо каким-то образом предусмотреть эти условия, чтобы избирателям, политикам и сборщикам подписей было удобно, безопасно, доступно", - считает она.

Одно из предложений - собирать половину подписей через портал госуслуг. "То, что касается другой половины - традиционный сбор подписей - тут надо создавать равные условия для сбора, а также такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают", - пояснила Элла Памфилова.

Она также сообщила, что об отмене сбора подписей речи не идет. "Надо, чтобы был определенный момент фильтрации, чтобы отсеивались люди случайные в избирательном процессе, но не политики, у которых есть реальная поддержка избирателей", - сказала глава ЦИК.