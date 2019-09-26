Памфилова: ЦИКу не обязательно иметь право законодательной инициативы

Центризбирком пока обходится без права законодательной инициативы, ему достаточно имеющихся механизмов взаимодействия с законодателями, заявила в интервью РИА Новости глава комиссии Элла Памфилова.

"Это не самое главное - обладать правом законодательной инициативы. Мы как-то все это время обходились. Ведь самое главное - умение вычленить основные важные проблемы, умение убедить в них законодателя, аргументировать свою позицию. Также очень важно, чтобы законодатель умел слышать", - сказала она.

"Пока достаточно тех возможностей, которые есть у ЦИКа... Ведь можно обладать правом законодательной инициативы и им не пользоваться. Надо быть мотором, уметь четко аргументировать, убеждать, чтобы тебя услышали. Это более важно, чем формальное обладание законодательной инициативой", - добавила глава ЦИК.

Напомним, правом законодательной инициативы в России обладает президент, правительство, Совет Федерации, Государственная дума, все депутаты и сенаторы, региональные парламенты, а также Верховный и Конституционный суды по вопросам их ведения.