Памфилова прокомментировала предложения о переносе Единого дня голосования

Вопрос о переносе Единого дня голосования стал один из наиболее спорных в блоке предложений по корректировке избирательного законодательства. Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

Предложений на эту тему много и они противоречивы, рассказала она, "одни предлагают выборы в апреле, другие - в ноябре или октябре, третьи - альтернативные варианты".

"Вопрос в том, найдется ли компромисс, потому что одни утверждают, что страна большая: в апреле здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо; в сентябре здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо. Найти взаимоприемлемое для всех решение оказалось сложнее, чем по многим другим вопросам",- отметила Памфилова.

"Этот вопрос еще надо долго обсуждать", - резюмировала она.

Напомним, Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября.