Парламент Франции почтил минутой молчания память Жака Ширака

Новости

УАЗ за 3,7 млн рублей: монстр с шестью огромными колесами 15:02
Астрономы предупредили о титаническом столкновении черных дыр 15:00
Лукашенко не желает делать яблоком раздора русский язык 14:58
Пассажирам загоревшегося в Барнауле самолета выплатят компенсации 14:57
Телеканал "112 Украина" лишили лицензии на вещание 14:55
Американскую "боевую микроволновку" обкатают за рубежом 14:55
Подача тепла в жилые дома в Москве обеспечена в полном объеме 14:50
В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов 14:48
В ярославской колонии подрались осужденные 14:47
МИД РФ прокомментировал внесение Гальперина в базу "Миротворца" 14:33
Исследование: Россияне предпочитают покупать участки, а не готовые дома 14:30
Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах 14:30
Палеонтологи показали, как кусали тираннозавры 14:24
Названа дата премьеры фильма о Децле 14:14
Раскрыт возраст самой старой пенсионерки Москвы 14:10
Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением 14:06
Самое большое куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Беларуси 14:06
Toyota C-HR для России переживет секретный рестайлинг 14:01
Треть гипермаркетов "Карусель" станут "Перекрестками" 14:00
Около 30 человек погибли при сходе оползня в Чаде 13:59
Видео: NASA показало искривление пространства-времени 13:54
Власти Ялты окончательно вернули городу Советскую площадь 13:52
Найден уникальный документ, принадлежавший римскому легионеру 13:50
Лукашенко готов решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики 13:45
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 14:23
Рубрика: В мире
Проект: РГ-Медиа

Парламент Франции почтил минутой молчания память Жака Ширака

Текст: Александр Саможнев
Депутаты Национального собрания и Сената (нижняя и верхняя палаты парламента Франции) минутой молчания почтили память экс-президента республики Жака Ширака, умершего в четверг утром на 87-м году жизни. Причина смерти пока не называется, сообщает информационное агентство AFP.

"Президент Жак Ширак мирно ушел этим утром, рядом с ним находились его близкие", - приводит издание слова Фредерика Сала-Бару, мужа младшей дочери экс-президента Клод Ширак.

Фото: Из архива Елены Перру
Русская француженка выпустила книгу о дружбе Жака Ширака с Путиным

Агентство напоминает, что в последние годы политик тяжело болел, его несколько раз госпитализировали. После этого он отошел от общественной и политической жизни. Последний раз экс-президент присутствовал на официальном мероприятии 21 ноября 2014 года. Ширак в разное время занимал должности премьер-министра страны, министра сельского хозяйства, был мэром Парижа.

По свидетельствам очевидцев, экс-президент прекрасно относился к России, еще будучи студентом, он переводил "Евгения Онегина" с русского на французский. На высоком посту Ширак прилагал усилия для поддержания конструктивных отношений между Парижем и Москвой.

В мире Европа Франция РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы
Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров счел "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57