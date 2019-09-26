Парламент Франции почтил минутой молчания память Жака Ширака

"Президент Жак Ширак мирно ушел этим утром, рядом с ним находились его близкие", - приводит издание слова Фредерика Сала-Бару, мужа младшей дочери экс-президента Клод Ширак.

Агентство напоминает, что в последние годы политик тяжело болел, его несколько раз госпитализировали. После этого он отошел от общественной и политической жизни. Последний раз экс-президент присутствовал на официальном мероприятии 21 ноября 2014 года. Ширак в разное время занимал должности премьер-министра страны, министра сельского хозяйства, был мэром Парижа.

По свидетельствам очевидцев, экс-президент прекрасно относился к России, еще будучи студентом, он переводил "Евгения Онегина" с русского на французский. На высоком посту Ширак прилагал усилия для поддержания конструктивных отношений между Парижем и Москвой.