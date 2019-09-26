Песков рассказал о послании Путина Европе и Азии по ДРСМД

"Действительно, циркулярно в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации было направлено послание президента Путина, - подтвердил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию издания "КоммерсантЪ". - Вчера мне много вопросов было на этот счет".

"Несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия, чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет малой и средней дальности, что раньше было запрещено, - пояснил Песков. - И, собственно, президент Путин призвал как раз воздерживаться от этих систем вооружения".

"Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили", - констатировал представитель Кремля.

"Но президент действительно продолжает усилия, чтобы воспрепятствовать возможной дестабилизации и возможному возникновению угрозы, связанной с размещением таких ракет", - подчеркнул Песков.

"Мы категорически не согласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД, и наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положений ДРСМД США", - также сказал пресс-секретарь президента.