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Рубрика: Власть

Песков рассказал о послании Путина Европе и Азии по ДРСМД

Текст: Кира Латухина
Президент России действительно направил послание в страны Европы, Азии и международные организации, подтвердили в Кремле. Владимир Путин призвал не размещать ракеты малой и средней дальности. Но, к сожалению, понимания пока такой призыв не встретил.

"Действительно, циркулярно в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации было направлено послание президента Путина, - подтвердил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию издания "КоммерсантЪ". - Вчера мне много вопросов было на этот счет".

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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"Несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, президент Путин продолжает усилия, чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет малой и средней дальности, что раньше было запрещено, - пояснил Песков. - И, собственно, президент Путин призвал как раз воздерживаться от этих систем вооружения".

"Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили", - констатировал представитель Кремля.

"Но президент действительно продолжает усилия, чтобы воспрепятствовать возможной дестабилизации и возможному возникновению угрозы, связанной с размещением таких ракет", - подчеркнул Песков.

"Мы категорически не согласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД, и наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументировано обвинять в нарушении положений ДРСМД США", - также сказал пресс-секретарь президента.

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