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Рубрика: Власть

Подачу газа в случае его утечки предложили отключать автоматом

Текст: Татьяна Замахина
В многоквартирных жилых домах следует использовать оборудование, позволяющее автоматически отключать подачу газа в случае его утечки и загазованности помещений. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Согласно документу, запрещается использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение подачи газа в указанных случаях.

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Если существует техническая возможность, то жильцам будет поставляться преимущественно природный газ, гласит законопроект. Под запретом в новостройках окажутся баллоны со сжиженным углеводородным газом.

Еще одно положение - газоснабжающие организации при поставке газа в многоквартирные дома будут обязаны одорировать газ. Таким образом, за счет добавок у него появится резкий, неприятный запах. Это также поможет своевременно определить утечки.

Автор законопроекта - депутат Виктор Шрейдер ("Единая Россия") - считает, что реализация инициативы повысит надежность использования газового оборудования и безопасность проживания граждан в многоквартирных жилых домах. Ведь газоснабжение в отличие от других коммунальных услуг сопряжено с повышенным риском ЧП, взрывов, аварий, в том числе с жертвами, добавил он.

Фото: istockphoto.com
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Автор приводит данные МЧС, согласно которым, только за 2014-2018 годы в результате 54 случаев взрыва газа в многоквартирных домах пострадало 577 человек, 137 граждан погибли. Аварии преимущественно произошли из-за неправильной эксплуатации или плохого состояния газового оборудования, отсутствия системы реагирования на утечки. В ряде случаев причиной взрывов послужило использование поставляемого в баллонах сжиженного газа.

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