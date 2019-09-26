Подачу газа в случае его утечки предложили отключать автоматом

Согласно документу, запрещается использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение подачи газа в указанных случаях.

Если существует техническая возможность, то жильцам будет поставляться преимущественно природный газ, гласит законопроект. Под запретом в новостройках окажутся баллоны со сжиженным углеводородным газом.

Еще одно положение - газоснабжающие организации при поставке газа в многоквартирные дома будут обязаны одорировать газ. Таким образом, за счет добавок у него появится резкий, неприятный запах. Это также поможет своевременно определить утечки.

Автор законопроекта - депутат Виктор Шрейдер ("Единая Россия") - считает, что реализация инициативы повысит надежность использования газового оборудования и безопасность проживания граждан в многоквартирных жилых домах. Ведь газоснабжение в отличие от других коммунальных услуг сопряжено с повышенным риском ЧП, взрывов, аварий, в том числе с жертвами, добавил он.

Автор приводит данные МЧС, согласно которым, только за 2014-2018 годы в результате 54 случаев взрыва газа в многоквартирных домах пострадало 577 человек, 137 граждан погибли. Аварии преимущественно произошли из-за неправильной эксплуатации или плохого состояния газового оборудования, отсутствия системы реагирования на утечки. В ряде случаев причиной взрывов послужило использование поставляемого в баллонах сжиженного газа.