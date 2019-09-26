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26.09.2019 14:33
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

"Покрас лампас, РСПП и коллаборации"

Игорь М. Намаконов, председатель Ассоциации интерактивных агентств (АИА), автор книг по развитию креативности, куратор образовательного проекта "Кроссфит мозга" и создатель агентства MOST Creative Club, уверен, что креаторов нужно учить бизнес-мышлению.
Фото: Предоставлено Ассоциацией интерактивных агентств (АИА) Фото: Предоставлено Ассоциацией интерактивных агентств (АИА)
Фото: Предоставлено Ассоциацией интерактивных агентств (АИА)

27 сентября в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоится конференция "Развитие креативных индустрий в России", в которой примут участие владельцы крупного бизнеса и представители креативных индустрий. В преддверии этой большой встречи ее организатор, обладатель золотого Каннского льва, самой престижной награды в мире креатива и рекламы, Игорь М. Намаконов рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются российские творческие бизнесы и как их можно решить.

- Уже не год и не два все непрестанно говорят о креативных индустриях. Причем зачастую непонятно, о чем именно идет речь, все же креативная составляющая велика и в бизнесе IT-гигантов, и в работе дизайн-бюро из трех человек. Как бы вы определили креативные индустрии?

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
РСПП обсудит опыт креативных индустрий как самостоятельного сегмента экономики

- Это любая индустрия, основанная на индивидуальном креативном потенциале и, как следствие, интеллектуальной собственности. К таким индустриям относятся: медиа и коммуникации, цифровые технологии, игры, искусство, культура, дизайн, архитектура, ремесла. Всего от 10 до 12 групп в зависимости от страны. Например, в Италии есть отдельно кухня, в России к названному списку я бы добавил юмор. Без смеха и иронии сложно представить нашу культуру, а КВН, Comedy Club и stand up-жанр обусловили появление целого поколения предпринимателей, авторов и лидеров мнений в нашем обществе. Вообще, список креативных индустрий год от года расширяется и находится в прямой зависимости от развития технологий и областей, создающих массовые нематериальные ценности.

- Креативные индустрии не упоминаются в российском законодательстве. Кто-то считает, что из-за отсутствия формального статуса "отрасли экономики" эти бизнесы не всегда могут рассчитывать на комплексную государственную поддержку. А насколько само профессиональное сообщество озабочено отсутствием легального статуса?

- В России креативные индустрии развиваются автономно, почти не взаимодействуя. Притом отдельным индустриям это взаимодействие не очень-то нужно. Например: кино, телевидение, игры - самодостаточные индустрии со своими стандартами и сообществом. Да и с чего бы им об этом думать? Очевидных предпосылок нет. Кино в России - больше чем кино, это история, часть культурного кода. Игровая индустрия развивается семимильными шагами и сразу с оглядкой на мировой спрос. Базовое телевидение имеет постоянного заказчика в виде государства. Так что каждому по отдельности есть чем заняться. Без очевидных объединяющих факторов, разумеется, они не думают о легализации или формализации в законодательстве термина "креативные индустрии".

Хотя косвенно уже все ощущают на себе последствия разобщенности. В частности, даже в своей стране мы конкурируем с продуктами консолидированных креативных индустрий других стран. При этом внутренний спрос остается невысоким из-за отсутствия базового продвижения и лоббирования интересов. Очень многое зависит от частной инициативы, воли и сил отдельных лидеров. По этой причине абсолютно неравномерно развиты креативные индустрии по стране, отсутствуют центры развития креативных индустрий. Происходит отток молодежи в города, которые дают такую возможность.

- Есть ли у отрасли потенциал к консолидации? Есть ли шанс, что разрозненные и очень разные бизнесы, связанные с творчеством, смогут совместно отстаивать свои интересы?

- Креативные индустрии нуждаются в консолидации и бизнес-мышлении. Участвуя в создании креативных предприятий и проектов, я видел и регулярно вижу отсутствие бизнес-подхода. Это в том числе связано с тем, что успешные практики не передаются по цепи преемственности, каждый делает, как умеет или вычитал в книжках. К тому же для многих креативных предпринимателей и продюсеров в нашей стране это только наполовину работа, еще наполовину это самореализация. Я уверен, что креативные индустрии могут и должны зарабатывать в нашей стране. И вопрос не только в развитии предпринимательского духа и бизнес-мышления отдельных игроков, но и в формировании массового спроса на продукцию КИ. Как этого достигнуть, как в этом может помочь опыт сложившихся крупных российских предпринимателей и промышленников? Вопросы, которые в том числе мы хотим поднять на нашей встрече в РСПП.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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- Но ведь есть и позитивные примеры сотрудничества крупного бизнеса и креативных индустрий - вспомним модное слово "коллаборация".

- Да, есть яркие примеры, когда марка или отдельный креатор оказывается в центре внимания и становится интересным бизнесу. Так было с Покрасом Лампасом или группой Little Big. А бывает, что именно благодаря неожиданной коллаборации участники получают внимание. Например: коллаба Ситимобил и музея Пушкина, Puma и "Союзмультфильм".

Коллаборации - это очень хорошо. Они дают возможность посмотреть на свой бренд и компанию под другим углом, получить иной вкус от своей деятельности. И все-таки это разовые активации и проекты. Нужен стимул и лоббирование долгосрочного сотрудничества между официальным крупным бизнесом и креативными индустриями. Это даст не только иной формат взаимодействия сторон, но и принесет бизнес-мышление в креативную среду. В настройке этого процесса РСПП может выступить оператором.

- Ваш рецепт успеха и прогноз на будущее?

- Я вижу необходимость креативных индустрий консолидироваться ради комплексного развития, формирования внутреннего спроса. Какими средствами двигаться к этому, через какие формы коммуникаций - вопросы, которые нам предстоит решить. Мероприятие 27-го - первый шаг в эту сторону: для отработки гипотез и обмена идеями. А дальше будем думать.

Экономика

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