Польша в пилюле - так называют местные политики Силезское воеводство. А еще говорят: "Кто выигрывает выборы в Силезии, побеждает по всей стране". В регионе, по численности населения занимающем второе место в Польше, добывают уголь, и правительство партии "Право и справедливость" не замечает призывов Брюсселя отказаться от этого топлива.

Тринадцатого октября в Польше пройдут парламентские выборы, которые определят, какая партия будет править страной в ближайшие четыре года. И пока в Европе говорят о том, что к 2050 году Евросоюз должен стать климатически нейтральным, то есть выбросы парниковых газов должны быть снижены до "чистого нуля", а Европарламент призывает к 2030 году уйти от угля, как источника энергии, правящая в Польше партия делает ставку на "черное золото". В ее предвыборной программе говорится: "Мы планируем и дальше выполнять программу уравновешенной добычи энергии с помощью угля, газа, нефти, солнечных батарей, ветряков, биогазовых установок и атомной энергетики". Партия обещает поддержку угледобывающей промышленности, насколько это сегодня возможно. Да и конкуренты из правившей раньше "Гражданской платформы" за месяц до выборов, приехав в столицу Силезского воеводства Катовице, обещают, что не будут закрывать шахты, "пока в них есть уголь", а угольные электростанции - "пока они в состоянии работать".

По данным Euronews, сейчас в горнодобывающей отрасли в Польше работают около 130 000 человек. "Одно рабочее место на шахте создает четыре сопутствующих рабочих места", - поясняет представитель крупнейшей Польской горнодобывающей группы Томаш Глоговский. В Силезии люди работают на шахтах из поколения в поколение и рассчитывают, что так и будет продолжаться. Неудивительно, что, как сообщает Gazeta Wyborcza, соглашение о климате, которое поддержало предыдущее правительство, в "ПиС" называют "угрозой для польской экономики".

Однако предвыборные обещания - это одно, а реальность - другое. По данным местного портала экономической информации money.pl, за последние 40 лет добыча угля в Польше сократилась больше чем наполовину. В 1990 году его было добыто 151,3 миллиона тонн, а в 2018-м - 63,4 миллиона. Текущий показатель сравним только с послевоенным. А потребление неуклонно растет. Где взять недостающее топливо? В соседнем государстве. В прошлом году импорт угля из России побил все рекорды. Российские фирмы получили за него 943 миллиона долларов. Причем с одобрения польских властей. По данным экспертов, несмотря на то что официального запрета на покупки сырья из России нет, поляки предпочитают не рисковать и обращаются за согласием в министерство энергетики.

В Польше добыча "черного золота" в 2019 году все еще идет полным ходом. Фото: REUTERS

Комментарий

Рафал Засунь, главный редактор польского портала об энергетике Wysokie napiecie:

- Из 19,6 миллионов тонн импортированного угля более 13 тонн привезено из России. Удивляться нечему - сырье из вашей страны, которая к тому же находится ближе всех, отличается хорошим качеством. Некоторые наши теплостанции, в которых нет систем очистки, могут использовать только такое топливо. Кроме того, нашего угля не хватает для того, чтобы обеспечить всех мелких потребителей, таких как домашние хозяйства, коммунальные службы и так далее. По нашим данным, 40 процентов их нужд покрывает именно импорт из России.

Нерентабельные добывающие предприятия в Польше закрываются, правовые нормы ЕС не позволяют государству оказывать им достаточную финансовую поддержку. И поскольку польские предприятия не планируют увеличивать добычу угля, импорт будет расти и дальше. Российские фирмы каждый год увеличивают продажи в нашей стране, связывают с нашим рынком большие надежды и наращивают инвестиции.