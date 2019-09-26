PowerBeats Pro: Репетиция перед AirPods 3 и лучшие беспроводные наушники до 20 тысяч рублей

Прошло уже почти 5 лет с момента покупки компанией Apple аудиоконцерна Beats. И если тогда эта сделка казалась не самым логичным приобретением американской корпорации, то сейчас ни у кого не осталось сомнений, что она пошла всем только на пользу. Сейчас мы имеем действительно богатый модельный ряд с хорошими девайсами по вполне приемлемым ценам.

Сегодня к нам в руки попали наушники PowerBeats Pro, которые претендуют на звание лучших беспроводных наушников в своем сегменте. Рассказываем, так ли это на самом деле и есть ли здесь какой-то подвох.

Все любят AirPods. Эти малыши произвели настоящую революцию на рынке беспроводных наушников. Мало кто может поспорить с тем, что это одно из самых удобных, мобильных и просто эстетичных решений на данный момент.

Да, они не отличаются хорошим звуком, у них нету шумоподавления, надежной защиты от воды, да и стоят они не дешево, но благодаря другим качествам они плотно вошли в повседневную жизнь многих пользователей. Множество компаний-производителей не хотели оставаться в стороне и выпускали свои решения, но никто даже не приблизился к AirPods по удобству использования, простоте, функциональности и автономности.

Огромное количество людей ждало от AirPods 2 именно тех самых необходимых изменений, которые позволили бы им стать самыми крутыми наушникам. К сожалению, этого не произошло, и Apple решила выпустить довольно минорное обновление, которое не несет ничего такого, ради чего бы стоило бежать в магазин и покупать новое поколение.

Во всей этой суматохе и ожидании очередной революции все почему-то упустили тот факт, что у яблочного гиганта есть в активе еще и Beats, которые начиная с прошлого года также выпускаются с поддержкой технологии быстрого подключения, оснащаются процессорами от Apple, да и вообще являются флагманскими наушниками, которые обладают возможностями недоступными для AirPods.

Совсем недавно вышла одна из самых перспективных и ожидаемых моделей - PowerBeats Pro, которые, по заявлениям купертиновцев, обладают потрясающей автономностью, умной системой шумоподавления и просто хорошим звучанием.

Не такие, как AirPods

Первое, что бросается в глаза при распаковке наушников - скудность комплектации. Макулатура, наклейка Beats, сменные насадки, кабель и сами наушники. Естественно, в лучших традициях Apple - адаптера в комплекте нет. Извольте докупить сами или же поискать дома донора. Не очень понятно, что мешает добавить тот же несчастный блок на один ампер, который кладется ко всем iPhone (11 Pro и 11 Pro Max, наконец, получили нормальную комплектную зарядку, но сейчас не об этом). Тем не менее, открывая коробку и распаковывая секции - которые, к слову, сделаны из приятных эко-материалов, - невольно наслаждаешься некой магией и премиальностью наушников.

Зато в комплекте идет не простой, а черный Lightning - примерно такой же можно увидеть в аксессуарах для компьютеров Mac. Это приятный бонус, и было бы интересно узнать, какого цвета кабель прилагается к наушникам других расцветок (а их всего четыре: черный, слоновая кость, темно-синий и темно-оливковый).

Кейс от PowerBeats Pro - очень большой. Он свободно помещается в ладонь, но тем не менее является громоздким и его уж точно нельзя сравнить с кейсом AirPods. Но почему же он такой большой? Все предельно просто. Во-первых, это, конечно, же аккумулятор. К сожалению, технологии еще не дошли до той степени развития, когда большие аккумуляторы могут быть тонкими.

Встроенная батарея в наушниках позволяет проигрывать музыку без перерыва около девяти часов. Очень достойный результат. А благодаря кейсу наушники можно будет подзарядить от 0 до 100 около 2-2,5 раз, что эквивалентно 23-24 часам звучания.

Присутствует и быстрая зарядка, которая позволяет зарядить наушники всего за 55 минут. Для того чтобы они работали около часа, потребуется всего 5 минут. Уже опираясь на эти цифры, можно понять, что AirPods и PowerBeats - предельно разные продукты.

А во-вторых, дело в заушных креплениях, которые фиксируют наушники настолько надежно, что вероятности того, что они внезапно выпадут и потеряются, как это бывало с AirPods, попросту нет, даже при активных движениях.

PowerBeats Pro выглядят стильно, несмотря на то, что они действительно огромны. На боковой стороне обоих наушников находятся физические кнопки с изображением логотипа Beats. Нажатие на них активируют различные жесты, которых тут достаточно много. Помимо очевидной остановки и запуска воспроизведения музыки, с помощью кнопки можно перемотать песню вперед, назад и даже вызвать голосового ассистента. Кстати, поскольку внутри наушников живет новейший процессор Apple H1 (такой же стоит в AirPods 2), вызвать Siri просто сказав заветную команду: "Привет, Siri".

На верхней стороне обоих наушников расположилась качелька регулировки громкости, которая управляет звуком на всех наушниках, что удобно во время пробежки в магазин или тренировки в спортивном зале.

PowerBeats Pro - генеральная репетиция перед AirPods 3?

В PowerBeats Pro особый акцент сделан на звук и систему шумоподавления, которая не дерет уши и подстраивается под городскую среду. И не случайно. Наушники звучат действительно потрясающе. Они хорошо отыгрывают басы и средние частоты, даже на полной громкости услышать какие-то хрипы и артефакты - как, например, на AirPods - просто невозможно. Кроме того, PowerBeats Pro поддерживают стандарты A2DP и AVRCP, что станет неплохим дополнением к уже имеющимся функциям.

Отдельно хочется выделить саму систему шумоподавления. По какой-то причине многие производители делают ее чересчур агрессивной - уши после использования сильно устают. С PowerBeats Pro такой проблемы нет, и их комфортно носить даже по прошествии 3-4 часов активного прослушивания музыки на средней-высокой громкости. При этом система не глушит абсолютно все звуки за счет умной системы (привет процессору Apple H1), а это значит, что звук приближающейся машины вы гарантированно услышите, чего не скажешь о надоедливом шуме в вагонах метро. Его система убьет без шансов.

Кроме того, сами наушники (именно не наушники с кейсом, а просто уши) защищены от воды и пыли по усиленному стандарту IPX4, а это означает, что попадание под дождь или в воду им не страшны. Не понятно, почему Apple не сделала аналогичную защиту и для кейса. Размер и без того не самой маленькой коробки вряд ли увеличился, а пользы бы принесло немало. Но, как бы то ни было, она есть у самих наушников, что уже само по себе ценно.

Когда видишь PowerBeats Pro и пользуешься ими, складывается стойкое впечатление, что они являются прототипом AirPods 3 - тех самых мистических наушников, которых ждали еще в марте этого года. С защитой от воды и пыли, большим аккумулятором (только в маленьком корпусе), шумоподавлением, быстрой зарядкой и вакуумным форм-фактором.

В PowerBeats Pro доступно все это, и выхода AirPods 3 можно было бы не ждать, если бы не одно "но": отсутствие беспроводной зарядки. Для кого-то это не станет существенным минусом, но все же это минус. Не встроить беспроводную зарядку в такой большой кейс - как минимум глупо. А если вспомнить, что PowerBeats Pro стоят на две тысячи дороже, чем AirPods 2 с кейсом для беспроводной зарядки, этот минус становится еще существеннее.

Из неприятных минусов можно отметить отвратительный ультразвук, который начинает издаваться правым наушником, когда заряд кейса составляет меньше 15%, а самих наушников около 30%. Не очень понятно, что именно происходит при сочетании именно этих процентов. Разумеется, это программный косяк, но сам факт присутствия такой ошибки - странен и непростителен для такой компании. Если не догадаться зарядить наушники, то можно ошибочно решить, что они сломались.

Брать или же ждать AirPods 3?

Можно подвести итог и ответить на главный вопрос: а стоит ли брать именно их? И действительно ли это лучшие наушники в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей?

При всех минусах PowerBeats Pro (их на самом деле немного) это действительно превосходные наушники с прекрасным звуком и автономностью. Они будут удобны не только спортсменам, но и простым людям, которые хотят послушать музыку без компромиссов. Да, это скорее не повседневные наушники, которые можно кинуть в карман брюк, маленький дамский клатч или поясную сумку - они предназначены совсем не для этого.

Именно поэтому Apple не боится выпускать на рынок такой продукт, который при всех оговорках на несколько голов выше AirPods. Они не про звук, они про повседневное использование и комфортную работу с максимально возможным количеством устройств. А PowerBeats Pro - это комфортный и качественный инструмент для прослушивания музыки, например, при поездках на дальние расстояния, где автономность станет главным аргументом при покупке.

Еще это хороший тестовый полигон для демонстрации новых возможностей AirPods 3. Apple дает нам посмотреть на будущую магию, на то, какими возможностями будет обладать новое поколение самых популярных наушников мира. А может быть, и наоборот - компания четко дает понять нам, что отныне на рынке будет существовать два типа устройств. Нужна компактность, бесперебойность и беспроводная зарядка - берите AirPods. Нужен хороший звук, защита от воды и сильная батарея - возьмите PowerBeats Pro.

А пока можно просто взять и купить наушники от Beats. За 18 тысяч рублей это будет отличная покупка как для себя, так и в подарок кому-то. Ведь, помимо всей технической роскоши, Beats всегда будет оставаться брендом. Модным брендом. Впрочем, как и сама Apple.