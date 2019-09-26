Правительство запретило жарить шашлыки на балконах

Некоторые эксперты расценили новые нормы как запрет курить на балконах, жарить шашлыки или зажигать свечи. Но здесь все зависит от того, что юридически считать открытым огнем, а значит, необходимо дождаться официальных разъяснений МЧС.

Есть мягкие и жесткие подходы. Например, часть экспертов считают, что даже мангалы нельзя назвать открытым огнем, так как они являются специальным приспособлением, сдерживающим распространение огня. А открытым огнем можно считать только костры. Или зажженные в руках спички. Но вряд ли с такой позицией согласится МЧС.

Кроме того, усиливаются правила пожарной безопасности в кинотеатрах и торговых центрах. В первую очередь появится больше информации для граждан.

"Руководителей досуговых организаций обязали информировать зрителей о правилах пожарной безопасности, - пояснили в МЧС. - Перед началом сеансов в кинозалах стала обязательной трансляция речевого сообщения либо демонстрация видеосюжетов о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения".

Можно ли теперь курить на балконе? Все зависит от разъяснений МЧС, что считать открытым огнем

Ряд изменений касается обеспечения пожарной безопасности на объектах торговли и в медицинских организациях, сообщили в МЧС.

Что же касается курения на балконах, то пару лет назад было интересное решение Верховного суда России на этот счет. К некоему курильщику из Новосибирска подали иск соседи. Он часто курил на балконе и дым залетал в их квартиру. Верховный суд России обязал курильщика выплатить соседям компенсацию морального вреда.

Да, правила разрешают человеку курить в своей квартире, но при этом дым не должен беспокоить соседей. Именно на такую практику обязаны ориентироваться все суды страны. "По смыслу правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей", - говорится в решении суда.

Ни дым, ни запахи не должны распространяться за пределы квартиры курящего лица и причинять неудобства соседям.