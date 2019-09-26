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26.09.2019 20:07
Рубрика: Власть

Правительство запретило жарить шашлыки на балконах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 217(7975)
Правительство России внесло изменения в правила противопожарного режима. Как сообщили в МЧС, инициировавшем поправки, теперь правилами запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Некоторые эксперты расценили новые нормы как запрет курить на балконах, жарить шашлыки или зажигать свечи. Но здесь все зависит от того, что юридически считать открытым огнем, а значит, необходимо дождаться официальных разъяснений МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС России
Разработаны требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

Есть мягкие и жесткие подходы. Например, часть экспертов считают, что даже мангалы нельзя назвать открытым огнем, так как они являются специальным приспособлением, сдерживающим распространение огня. А открытым огнем можно считать только костры. Или зажженные в руках спички. Но вряд ли с такой позицией согласится МЧС.

Кроме того, усиливаются правила пожарной безопасности в кинотеатрах и торговых центрах. В первую очередь появится больше информации для граждан.

"Руководителей досуговых организаций обязали информировать зрителей о правилах пожарной безопасности, - пояснили в МЧС. - Перед началом сеансов в кинозалах стала обязательной трансляция речевого сообщения либо демонстрация видеосюжетов о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения".

Можно ли теперь курить на балконе? Все зависит от разъяснений МЧС, что считать открытым огнем

Ряд изменений касается обеспечения пожарной безопасности на объектах торговли и в медицинских организациях, сообщили в МЧС.

МЧС России сократит более пятисот своих подразделений

Что же касается курения на балконах, то пару лет назад было интересное решение Верховного суда России на этот счет. К некоему курильщику из Новосибирска подали иск соседи. Он часто курил на балконе и дым залетал в их квартиру. Верховный суд России обязал курильщика выплатить соседям компенсацию морального вреда.

Да, правила разрешают человеку курить в своей квартире, но при этом дым не должен беспокоить соседей. Именно на такую практику обязаны ориентироваться все суды страны. "По смыслу правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей", - говорится в решении суда.

Ни дым, ни запахи не должны распространяться за пределы квартиры курящего лица и причинять неудобства соседям.

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