Президент РАН предложил разработать фильтры для научных фейков

Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал изучать законы развития медиапространства и выстроить систему фильтрации недостоверной информации, так называемых фейков.

Заявление прозвучало на Международной научной конференции "Язык, право и общество в координатах массмедиа", организованной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Сегодня на каждого человека обрушивается вал информации, иногда якобы научной. Как не утонуть в ней? Как отличить правду от лжи, важное от пустого? Например, многие "авторитетные" источники утверждают, что если женщина носит короткие волосы и джинсы, то у нее меняется гормональный фон и даже вырастает щетина. Мол, точно доказано.

"Информации становится все больше, и в этом море информации огромное количество недостоверной, как сейчас говорят, фейковой информации, - сказал Александр Сергеев. - Она заведомо нуждается в фильтрации, только ученые являются реальным фильтром для того, чтобы просеивалась и доходила до общества только достоверная информация".

Как очистить медиапространство от глупости и злобы, и обсуждали на научной конференции. Парадокс, но в информационном обществе люди разучились (или не научились, поскольку никогда не умели) воспринимать информацию. Недавно на Дальнем Востоке большой резонанс вызвала новость, что власти якобы намерены запретить свободный выезд местных жителей. Так что жителю, например, Хабаровска, захотевшему съездить в Сочи, надо будет оформлять спецпропуск для выезда.

Новость на юмористическом сайте вызвала настоящую панику среди жителей Дальнего Востока

На самом деле сообщение появилось на сатирическом сайте, никто и не пытался выдавать его за серьезную новость. Удачная или нет, это была шутка, но люди поверили. Как с этим бороться? Запретами и наказаниями дело не исправишь. Запретить блогерам шутить? Но и шутки бывают разные, не все невинные.

Как сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, заместитель президента РАН Талия Хабриева, в институте приступили к разработке методики оценки информационных материалов. Методика нужна судебным экспертам, изучающим, например, нет ли в тексте признаков экстремизма, не разжигает ли какая шутка вражду и ненависть, и т.п. Сегодня профессиональное сообщество еще не выработало четких критериев, как отличить неправомерную информацию. В итоге в заключениях масса субъективности, один эксперт видит обиду, другой - нет. Но суды должны выносить решение на основе объективных данных.

Выработать такие методики могут только сообща представители разных профессий. Так как лингвистам часто не хватает правовой грамотности, а юристам тонкого чувства текста. Именно поэтому институт законодательства стал объединять представителей разных дисциплин.

"Cейчас с развитием новых технологий появляются все более изощренные способы манипулирования массовым сознанием, и в этой части у права появляется новая миссия - ограждение человека от такого насилия, и здесь должны быть продуманы и научно обоснованы способы ограждения человека от такого насилия", - подчеркнула Талия Хабриева.