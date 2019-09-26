При каких условиях на АЭС малой мощности может появиться спрос

В год 60-летия первого атомного ледокола и за год до 75-летия атомной отрасли России свершилось: в порту Певек на трассе Севморпути встал к причалу первый в своем роде плавэнергоблок "Академик Ломоносов".

Его круглосуточная вахта в составе первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) с тем же названием должна начаться в конце нынешнего или самом начале следующего, 2020 года.

Когда "Академик Ломоносов" был на полпути из Мурманска в Певек, симптоматичная новость на близкую тему пришла из Владивостока, где в начале сентября проходил Восточный экономический форум. На его полях генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200.

Как было заявлено по горячим следам, стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Якутии.

С экспортным прицелом

Выступая в Вене на 63-й генконференции МАГАТЭ, глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что создание и развитие линейки реакторов малой и средней мощности "открывает новые возможности для освоения труднодоступных регионов, где нужна безопасная и дешевая энергия".

Он поблагодарил коллег за совместную работу "по встраиванию этих технологий" в существующие правила Международного агентства по атомной энергии. И заверил, что ПЭБ "Академик Ломоносов" перед тем, как был отправлен в самый северный город России - Певек, подвергся комплексным испытаниям и подтвердил расчетные характеристики. А к месту работы прибыл даже раньше ожидаемого, пройдя 2640 морских миль за 17 суток, чем показал высокие мореходные качества.

В итоге созданная на базе ПЭБ "Академик Ломоносов" одноименная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) станет одиннадцатой в России и самой северной в мире. Энергообъект электрической мощностью 70 МВт и тепловой - 50 Гкал/ч может обеспечить светом и теплом город с населением до 100 тысяч человек. Для одного Певека, где сейчас чуть больше 4 тысяч жителей, столько не требуется, поэтому мощности "Академика Ломоносова" будут использованы для замещения поэтапно выводимых из эксплуатации четырех энергоблоков Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, построенной еще в 40-е годы и работающей на угле.

Ритм-200 в два раза легче, компактнее и на 25 МВт мощнее реакторных установок типа КЛТ

- Транспортабельные или наземные АЭС малой мощности являются одним из перспективных и востребованных источников чистой энергии, - убежден генеральный директор холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов. - Для этого разработана модификация реакторов нового поколения РИТМ-200. Основное преимущество новой силовой установки в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса реактора. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее реакторных установок типа КЛТ.

Реакторы КЛТ, о которых говорит Андрей Никипелов, применены на действующих и строящихся в России атомных ледоколах, два аппарата КЛТ-40 имеет на борту "Академик Ломоносов". Планируемый переход на установки РИТМ-200 повышает мощность блока на 30 процентов и в два раза сокращает его размеры в пределах защитной оболочки.

ЦПУ на "Академике Ломоносове" - что-то среднее между АЭС и атомным ледоколом. Фото: Пресс-служба "Росэнергоатом"

- А за счет различных проектных решений обеспечиваются оптимальные габаритные характеристики судовой части. То есть при меньших габаритах мы получаем значительный рост энергоресурса, - уточняет генеральный директор "Атомэнергомаша".

Коллега Никипелова, президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов в недавнем интервью приоткрыл другие детали и рассказал о рыночных, в том числе экспортных, перспективах атомных энергоустановок малой мощности.

- Чтобы появились заказчики, нужно иметь конкретный продукт, - цитирует его слова портал rosatom.ru. - Мы с отраслевыми предприятиями работаем именно над формированием продукта на базе РИТМ-200. Это самая развитая на сегодняшний день технология "Росатома". И в довольно короткие сроки ее можно воплотить в проекте наземной атомной станции…

Важный момент: "Русатом Оверсиз", по словам Пакерманова, отвечает за развитие именно наземных атомных станций малой мощности. А плавучие АЭС как продукт закреплены за "Атомэнергомашем" - он является интегратором этого направления.

- Мы помогаем коллегам в маркетинге: транслируем требования рынка, обеспечиваем коммуникацию с потенциальными заказчиками. И вместе думаем, как продукт можно продать. У плавучих станций есть свои преимущества. Например, не нужны большие земельные участки, в некоторых странах с ними проблема. Более гибкий подход к размещению. ПАТЭС проще встроить в энергосистему. Но есть и сложности, связанные с логистикой. Например, пока отсутствует международное законодательство по транспортировке объектов такого рода, доставке топлива и вывозу ОЯТ - облученного ядерного топлива.

Такого рода проекты, считает президент "Русатом Оверсиз", надо развивать в альянсе - с партнером в регионе и другими промышленными игроками, в том числе из судостроительной отрасли. И требования к развитию продукта нужно формулировать исходя из этой логики. А главное - все это имеет смысл, если вести речь не о единичном объекте, а о флотилии плавучих АЭС.

Научные, инженерные и другие предпосылки к тому, чтобы Россия стала здесь технологическим лидером, есть. Мы - единственная страна в мире, обладающая атомным ледокольным флотом. Но уже не единственная, где атом на плаву и под водой хотят задействовать в мирных целях. По данным "Атомэнергомаша", обширную программу по сооружению плавучих атомных станций для обеспечения энергией разработок морского шельфа планируют к реализации в Китае. А у Франции есть проект транспортируемой подводной атомной станции Flexblue.

- Они только начинают, а мы уже сегодня предлагаем различные коммерческие решения и для стран, имеющих развитую ядерную инфраструктуру, и для стран-новичков, заинтересованных исключительно в получении электроэнергии по конкурентоспособной цене, - заявляют в управлении корпоративных коммуникаций "Атомэнергомаша". - Плавучие энергоблоки могут выступать в качестве источника энергоснабжения для крупных энергоемких промышленных объектов, покрывающих собственные нужды в электроэнергии за счет дизельной генерации, в частности, в горнодобывающей отрасли. Это, например, разработка и добыча руд вблизи береговой линии. При установке дополнительного оборудования такой энергоблок может производить не только электричество и тепло, но и опреснять морскую воду. Причем использование ПЭБ в проектах энергоснабжения может осуществляться и на условиях совместного бизнеса - при паритетном финансировании или по схеме "строй-владей-эксплуатируй". Такие подходы снижают затраты потребителя на создание собственной инфраструктуры для обеспечения эксплуатации ПЭБ и обращения с топливом.

Возможен вариант, когда все работы по эксплуатации объекта будет осуществлять специально подготовленный российский персонал с использованием российской ядерной и судовой инфраструктуры. А потребитель в таком случае гарантированно получит электроэнергию, тепло или опресненную воду по фиксированному тарифу.

Урал, Чукотка или Якутия?

Без потери свойств безопасности плавучие энергоблоки могут быть адаптированы под различные климатические условия, включая минусовые максимумы Крайнего Севера и жаркий тропический климат. Это особенно важно для стран с высокой сейсмической активностью и угрозой возникновения цунами. Мощность плавучих энергоблоков также может быть адаптирована под требования заказчика в зависимости от требуемых циклов энергопотребления "день-ночь" и "зима-лето".

А какие перспективы у наземного варианта АСММ? Насколько приблизил пуск такого объекта факт подписания во Владивостоке соглашения между "Росатомом" и Якутией?

- У нас есть обликовый проект, - говорит президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. - В этой работе участвовали ОКБМ им. Африкантова, ГСПИ, ряд других организаций отрасли. Мы понимаем основные параметры будущей станции. Однако атомный рынок консервативный: когда предлагаешь новый продукт заказчикам, нужно показывать, как он работает. Поэтому сейчас мы выбираем площадку для строительства первой малой наземной АЭС, которая станет прототипом следующих. Определиться с площадкой - задача этого года.

А возможных площадок, как выясняется, не одна, а может быть и три. Причем в разных субъектах Федерации и все их следует рассматривать только в привязке к крупным промышленным проектам. Таковые могут быть на Чукотке, где в планах большое количество неразработанных месторождений. Другое место возможно на Урале, где есть большое Суроямское железорудное месторождение. По словам Пакерманова, "оно имеет долгосрочную перспективу развития, сходную по сроку с эксплуатацией АЭС - 60 лет". И, как уже сказано, рассматривается вариант размещения пилотной АСММ в Якутии. Намеченную для этого точку на местности по договоренности сторон пока не разглашают, поскольку приоритет всегда - безопасность. Сначала необходимо произвести тщательные геологические изыскания на предмет пригодности площадки.

Помимо уже названной установки РИТМ-200 у российских атомщиков есть и другие продвинутые наработки в области малой энергетики. Например, созданная в московском НИКИЭТ реакторная установка малой мощности "Шельф" - на 6,6 МВт.

- Она имеет ряд несомненных преимуществ, но довольно дорогая в пересчете на киловатт установленной мощности, - признают в "Русатом Оверсиз". - По нашему мнению, "Шельф" больше подходит для отдаленных территорий, где по объективным причинам высокая себестоимость производства электроэнергии из других источников. Для России это, например, Крайний Север, куда завозится по Севморпути дизельное топливо. "Шельф" может снизить стоимость генерации, обеспечить стабильность энергоснабжения и экологичность. Потому что дизельное топливо - это помимо прочего выбросы CO2 и потенциальное загрязнение территории.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Емельяненков

В один абзац

"Росатом" сегодня - абсолютный лидер в строительстве АЭС большой мощности за рубежом. За ним - две трети мирового рынка атомной энергетики. Выработка электроэнергии на десяти АЭС внутри страны по итогам 2018 года достигла рекордных 204,3 млрд кВт/ч. Задание ФАС перевыполнено.

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Несмотря на серьезную конкуренцию, экспортная выручка "Росатома" за последние пять лет увеличилась на 27 процентов. К 2024 году ее планируют довести до 15 млрд долларов. А общая выручка госкорпорации только в открытой части уже составляет 1 трлн рублей.

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С 2013 по 2018 год в отрасли создано свыше 11 тысяч новых рабочих мест - в основном в атомной энергетике, на предприятиях ядерного оружейного комплекса и в новых бизнесах (композиты, ядерная медицина, цифровизация). За то же время в "Росатом" пришли работать 8,5 тыс. выпускников вузов. Каждый третий из принимаемых на работу выпускников имеет красный диплом.

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Масштаб господдержки "Росатома" в последние три года снижается: в 2016 году был 77 млрд рублей, в 2018-м - 68,7 млрд. Бюджетные ассигнования корпорация замещает своими средствами: объем собственных инвестиций в 2018 году достиг 251,4 млрд рублей. Налоговые платежи в 2018 году составили 188,1 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет - 116,7 млрд. С 2015 года сумма налоговых отчислений "Росатома" стабильно превышает размер бюджетных инвестиций в отрасль.

Ключевой вопрос

Как снизить затраты на строительство АСММ и стоимость их генерации?

Евгений Пакерманов, президент "Русатом Оверсиз":

- Понятно, что строительство АСММ на киловатт установленной мощности обойдется дороже, чем большой АЭС. Но мы плотно работаем над оптимизацией. Во-первых, эволюционно совершенствуем обликовый проект на базе РИТМ-200. Причем в двух направлениях. С проектным институтом дорабатываем уже предложенные ими решения: берем конкретное и анализируем, можно ли там что-то еще оптимизировать. А группе специалистов, которые не привязаны к исполнению контрактов, даем возможность пофантазировать.

Во-вторых, рассматриваем революционные решения, которые приведут к существенному сокращению и капитальных вложений, и сроков строительства. Таким революционным решением может стать размещение значительной части установки под землей. Это позволит серьезно сократить затраты на сооружение той же защитной оболочки, существенно изменив компоновочные решения здания. За последнее время технологии строительства подземных сооружений сильно изменились. Мы видим, как быстро строят метро в Москве. Новые возможности могут дать хороший эффект и в нашем проекте.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Емельяненков

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Емельяненков