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26.09.2019 15:52

Принят закон о качественном детском отдыхе

Текст: Татьяна Замахина
Родители, собирающиеся отправить ребенка в лагерь, смогут заранее удостовериться, что отдых не будет испорчен. Закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сейчас та или иная организация отдыха для родителей, по сути, как кот в мешке. Непонятно, как будут кормить ребенка, будет ли в лагере чисто и безопасно.

Благодаря принятому закону, будут созданы региональные реестры организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Сомнительные конторы туда не попадут.

Фото: iStock
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Включаться в реестр организации будут после проведения соответствующей проверки, рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Организацию, которая ее не прошла, либо предоставила недостоверные сведения, или же систематически нарушает требования к организации детского отдыха, из реестра исключат. Как пояснил спикер, это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха.

- Важно, этот реестр будет полностью открыт и доступен в интернете, - подчеркнул Володин. - Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых.

Для включения в реестр нужно до 1 мая 2020 года пройти проверки и предоставить государству данные о ней. Потребуется санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на медицинскую и образовательную деятельность. После 1 июня 2020 года не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха.

Общие критерии ведения реестров будет определять Министерство просвещения РФ, а вести его - органы власти субъектов Федерации.

Фото: istockphoto.com
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"Самопальные" лагеря создают много бед, отметил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он подчеркнул, что исключение организации из реестра повлечет для нее полный запрет на организацию отдыха детей. Кроме того, для нарушителей предполагается ввести штрафы. Если предприниматели берутся заниматься детским отдыхом, не имея на то права, то для них установят штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Поправки в КоАП об этом готовятся в ГД к окончательному принятию.

Кстати, Минпросвещения также должно будет также определять правила проведения походов и экскурсий для детей, которые организуются летними оздоровительными лагерями. "Все эти и иные меры позволят сделать отдых еще более безопасным и урегулировать основные нормы и требования, связанные с отдыхом детей", - заявила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Отметим, что это уже далеко не первый принятый закон в сфере повышения качества детского отдыха. Так, поставщиков таких услуг уже обязали проходить предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям.

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