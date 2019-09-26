Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю

Во время магнитных бурь метеозависимым людям следует придерживаться щадящего режима дня - стараться не переутомляться и не нервничать. Это позволит сгладить возможные негативные последствия для здоровья, считает профессор кафедры нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

Магнитная буря может вызывать подъем или падение артериального давления, влиять на работу сердца, сообщает "Вечерняя Москва". В такие дни надо избегать физических нагрузок, а также различных "стимуляторов" - энергетиков, крепкого кофе, алкоголя. Они могут нанести организму дополнительный вред, а не взбодрить его.

Вместо этого стоит обратить внимание на комплексы, содержащие витамины группы B и минералы. Если же самочувствие совсем плохое, то следует принимать симптоматические лекарства - анальгетики от головной боли, препараты от укачивания.

Как уже сообщала "РГ", ближайшая магнитная буря накроет Землю в выходные, 28 и 29 сентября. Впрочем, она будет умеренной силы и должна завершиться к началу новой рабочей недели.