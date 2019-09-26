Путин направил соболезнования супруге Ширака

С именем Жака Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме соболезнования вдове бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадет.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он ушел из жизни сегодня утром в возрасте 86 лет.

Владимир Путин отметил, что на посту главы республики Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны.

Президент подчеркнул, что каждый раз во время общения с Шираком искренне восхищался его интеллектом и знаниями, умением принимать взвешенные решения в самых непростых ситуациях.

В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества, заверил Путин.

Президент попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного.