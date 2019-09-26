Путин поздравил Басилашвили с юбилеем

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту Олегу Басилашвили, которому исполнилось 85 лет.

Глава государства отметил талант актера, любовь к нему многих поколений зрителей, и назвал Басилашвили признанным Мастером, мэтром театральной сцены и кинематографа.

"Глубокого уважения достойны ваша личная порядочность, принципиальность, верность высокому искусству, культуре и профессии, которую вы храните в своем сердце", - отметил Владимир Путин и пожелал юбиляру здоровья, благополучия и вдохновения.