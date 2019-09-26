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26.09.2019 19:28
Рубрика: Общество

На свою орбиту выйдем без "Фрегата"

Ракету "Союз" для коммерческих запусков обещают сделать дешевле
Текст: Александр Смоленцев
Российская газета - Спецвыпуск № 217(7975)
На базе известной и активно используемой российской ракеты "Союз-2.1б" создается модификация ракеты-носителя "Союз-2М" - без разгонного блока "Фрегат".
Коммерческий запуск на орбиту - это всегда большая ответственность стартовой команды и высокие риски компаний-страховщиков. Фото: РИА Новости www.ria.ru Коммерческий запуск на орбиту - это всегда большая ответственность стартовой команды и высокие риски компаний-страховщиков. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Коммерческий запуск на орбиту - это всегда большая ответственность стартовой команды и высокие риски компаний-страховщиков. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По словам Александра Серкина, генерального директора GK Launch Services (в русскоязычном варианте - АО "Главкосмос Пусковые Услуги", дочерняя структура Роскосмоса), это делается для снижения стоимости запуска коммерческих спутников и сохранения за Россией своей ниши на этом рынке услуг.

А конкуренция здесь с каждым годом нарастает, что подтвердила проходившая недавно в Париже конференция World Satellite Business Week. Именно там, как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал spacenews.com, глава GK Launch Services сообщил, что в Роскосмосе "работают над путями снижения стоимости пусков". К примеру, вариант модификации "Союза-2М" (без использования разгонного блока "Фрегат") позволит вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3 тонн полезного груза "всего" за 30 миллионов долларов.

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Год назад, в октябре 2018-го, та же GK Launch Services сообщала, что стоимость коммерческого пуска ракеты "Союз-2" с блоком "Фрегат" составляет 48,5 миллиона долларов, а без "Фрегата" - 35 миллионов. И такие ценовые подвижки уже находят практический интерес у существующих и потенциальных клиентов. Буквально только что подписан контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата с космодрома Байконур на ракете "Союз" во втором-третьем кварталах 2020 года. Заметим, что Pixxel - это крупная космическая компания, которая разрабатывает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, чтобы обеспечить круглосуточное глобальное покрытие.

А недавно и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новые, проектируемые сейчас российские ракеты "Союз-5" и "Союз-6" будут готовы в буквальном смысле "драться" за коммерческий рынок запусков с зарубежными носителями. Такие его слова и видео опубликованы на сайте "Роскосмос ТВ".

Об этих ракетах известно, что "Союз-5" разрабатывается с 2016 года (контракт подписан в 2018 году) на замену ракетам "Зенит". Ее первый старт планировался на 2022 год, но недавно был перенесен на 2023 год.

Недавно появилась информация и о разработке "Союза-6". На ее первой ступени предлагается использовать двигатель РД-180 - почти вдвое меньшей мощности, чем РД-171 на "Союзе-5". По этой причине "Союз-6" сможет поднять на низкую околоземную орбиту только 9 тонн, в то время как у "Союза-5" полезная нагрузка - 17 тонн. Но для большинства коммерческих запусков такая мощь (а значит, и дороговизна) не требуется. 

Тем временем

С начала 2000-х Россия уверенно лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На наши "Протон-М", "Союз" и другие носители приходилось более половины всех коммерческих пусков в мире.

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Однако с 2014 года доля России стала снижаться - наиболее выгодные заказы стала "отъедать" американская SpaceX. В 2016-м Россия уступила по общему количеству пусков США и Китаю, заняв третье место.

Дальше - больше. В 2017 году всего одна коммерческая компания SpaceX со своей ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе. А уже в 2018-м SpaceX запустила в космос больше ракет, чем вся наша космическая отрасль, включая пуски с французского космодрома Куру и пуски в интересах Минобороны России с космодрома в Плесецке.

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